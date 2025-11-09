獨家》境管暫解！葉林傳率團赴澳紐考察 法官責付議長戴錫欽監管

國民黨籍台北市議會副議長葉林傳（圖中）因案遭限制出境，法院近日裁定暫時解除出境限制，准其率團赴澳洲與紐西蘭進行姊妹市交流及市政考察，責付議長戴錫欽監管。（資料照）

國民黨籍台北市議會副議長葉林傳，被控經營欣欣電子遊戲場，透過擱置、退回自治條例草案，替自家遊藝場量身制定溯及豁免條款，圖利314萬元，遭檢方起訴並求處重刑。台北地院8月裁定葉以500萬元交保，限制出境及配戴電子手環；近期再裁定暫時解除出境，准其自明年1月26日至2月10日期間，率團赴澳洲、紐西蘭進行姊妹市交流及市政考察，並責付議長戴錫欽及辯護律師林俊儀監管。

檢調調查，葉林傳於2016年至2017年間，趁北市府商業處提出草案準備放寬「普通級」電子遊戲場資格之際，以擱置及退回草案等手段施壓，順利將爭議的第十條納入自治條例，使欣欣電子遊戲場取得限制級資格，涉圖利金額達314萬元。此案最初源自偵辦按摩店及電子遊藝場業者行賄，檢調追查發現葉林傳藏身幕後操作的事證，依貪污治罪條例圖利罪及刑法意圖營利供給賭博場所罪起訴葉林傳等涉案人員，並建請法院從重量刑。

台北地院8月諭令葉林傳500萬交保，限制出境出海並配戴電子手環；本月6日裁定指，葉林傳申請暫時解除出境限制，是為率團前往澳洲黃金海岸、墨爾本，以及紐西蘭奧克蘭、威靈頓、基督城與皇后鎮等城市，進行姊妹市交流及市政建設考察。

北院表示，歷年台北市議會類似公務考察均由議長或副議長親自率團，依115年度共同性費用編列基準表及內政部函示規範，副議長必須親自帶團，無法委由秘書長或其他主管代行；考量葉林傳熟稔議會事務及外交禮儀，認定其出境具正當公務目的，暫時解除限制合理。

裁定同時指出，葉林傳此次出境期間的責付人為議長戴錫欽及辯護律師林俊儀，而暫時解除出境期間屆滿後，葉林傳須恢復出境限制及配戴科技監控設備，如未依規定返台或拒絕配合，法院將依法沒入保證金，並視情況採取後續處分。

