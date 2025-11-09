為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    曾選台中市長「超狂媽媽」與社區保全互毆 二審仍判拘45天

    2025/11/09 14:44 記者陳建志／台中報導
    「台中超狂媽媽」陳美妃去年與社區保全起衝突畫面。（民眾提供）

    被稱為「超狂素人媽媽」，曾經參選台中市長以及總統大選連署的台中市民陳美妃，去年5月因外送餐點擺放位置和鄭姓社區保全起爭執，雙方分持藤椅、雨傘互毆，一審依傷害判陳女拘役45天、鄭男拘役35天，陳女不服上訴二審，台中高分院法官認為認事用法並無違誤，量刑也妥適，駁回陳女上訴，全案確定。

    判決指出，去年5月31日晚上9點左右，在社區管理中心櫃臺前，陳美妃因外送餐點擺放位置和鄭姓保全起爭執，鄭姓保全先拿藤椅欲追打陳美妃，陳美妃見狀也持雨傘反擊，鄭男不甘示弱，放下藤椅後用腳踢她，兩人互相拉扯扭打，造成鄭姓保全有頭部外傷併腦震盪、左側眼周圍區域、鼻子及左前臂多處挫擦傷的傷害，兩人都告上法院。

    一審審理時，鄭姓保全辯稱，因陳女每次出入社區時，都會罵「垃圾保全」，當天陳女又這樣喊，被罵得受不了，一氣之下拿藤椅衝出去，沒想到她拿傘防衛，自己情急之下出腳去擋，陳有稍微跌坐在地，還說陳女都用抓的，滿臉都被抓到滿是抓痕。

    陳美妃則辯稱是正當防衛，強調是鄭男先動手。當時鄭男手拿著藤椅，自己是要擋他，還說鄭男抓著她的手，她是要把手推開，只是要防衛。

    一審法官勘驗現場監視器，認定鄭男先拿藤椅追、出腳踢陳女，陳女則用雨傘反擊後雙方拉扯，經住戶制止雙方才停手。鄭雖先攻擊，陳原本可閃躲、離去，卻反持雨傘毆打鄭，雙方當屬互毆，不符合正當防衛，判鄭拘役35天、陳女拘役45天。

    陳女上訴二審，二審法官認為，原審認事用法並無違誤，量刑未逾越法定範圍，駁回陳美妃上訴，因鄭男未上訴，全案確定。

