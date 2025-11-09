國3南投服務區又爆大規模車聚 1晚取締違規28起

國道3號南投服務區又爆大規模車聚，吸引大批雙B進口車與車友聚集。（民眾提供）

國道3號南投服務區，昨（8）日晚間又爆出大規模車聚，國道警方掌握情資，派出人車在場監控，1晚就取締超速10件、未繫安全帶18件共28起違規，警方表示，為維護南投服務區周邊住戶安寧，未來假日仍將加強巡邏取締，以免服務區飆風再起。

民眾表示，昨晚南投服務區相當「熱鬧」，不只有許多雙B進口車停成一整排，更有保時捷等跑車入列，現場大批車友齊聚，甚至不乏有人帶著小朋友到場，再加上看熱鬧圍觀群眾，整個服務區有如不夜城。

請繼續往下閱讀...

國道七隊警方表示，假日都會針對南投服務區進行巡邏取締勤務，昨晚的車聚也有提前掌握消息，因此在服務區內，以及對外的聯絡道，都有執行測速與警力攔查，統計當晚取締超速10件、未繫安全帶18件。

警方指出，南投服務區因周邊有住戶，過去假日晚間常有車友車聚，因此時常出現車輛甩尾、燒胎，甚至直線加速場面，不僅影響服務區內用路人，車輛噪音更嚴重干擾住戶，因此透過假日執行取締，達到速度管理與引擎噪音控制，以維當地交通與安寧。

國道3號南投服務區又爆大規模車聚，不只聚集大批雙B進口車，更有保時捷等跑車入列。（民眾提供）

國道3號南投服務區又爆大規模車聚，國道警方掌握情資到場監控取締。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法