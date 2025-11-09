為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    田中馬跑者倒地無心跳！ 熱心民眾與消防急救救回一命

    2025/11/09 13:42 記者陳冠備／彰化報導
    田中馬出現意外，1名張姓跑者跑到一半突然倒地失去呼吸心跳，現場民眾立即施以CPR搶救（紅圈處）消防隊趕抵後接手電擊急救，張男最終恢復心跳。（圖由民眾提供）

    田中馬出現意外，1名張姓跑者跑到一半突然倒地失去呼吸心跳，現場民眾立即施以CPR搶救（紅圈處）消防隊趕抵後接手電擊急救，張男最終恢復心跳。（圖由民眾提供）

    「2025台灣米倉田中馬拉松」今（9）日在彰化田中鎮熱鬧開跑，共吸引約1萬7千名跑者參賽，未料1名參加10公里健跑組的62歲張姓男子途中突然倒地失去呼吸心跳，現場民眾立即施以CPR搶救，消防隊趕抵後接手電擊急救，所幸張男最終恢復心跳、送醫後意識清楚，成功撿回一命。

    據了解，張男於上午7點10分從田中鎮公所前出發，8點55分跑至田中鎮建國路與大社路一段交叉口時，突然全身癱軟倒地，嚇壞一旁跑者。熱心民眾發現後立即報案並施行心肺復甦術，田中消防分隊救護人員到場時，張男已OHCA（到院前心肺功能停止），隨即接手進行CPR及AED電擊，才成功恢復脈搏。

    消防人員先將他送往田中仁和醫院急救，初步研判為急性心臟問題，隨後轉送秀傳醫院治療，目前意識清楚、情況穩定。

    賽事總幹事鄭宗政指出，今日清晨氣溫約攝氏24度，但陽光強、體感較熱，跑者若熱身不足或運動量過大，容易出現暈厥情況。他指出，昏厥狀況很多，有可能體力、熱身不足等狀況，也有可能太興奮激情導致，若久未運動情況下，運動時仍應量力而為，以防意外發生。

    今日清晨氣溫約攝氏24度，但陽光強、體感較熱，跑者參賽無不汗流浹背。（記者陳冠備攝）

    今日清晨氣溫約攝氏24度，但陽光強、體感較熱，跑者參賽無不汗流浹背。（記者陳冠備攝）

