男子拒檢撞警車落跑 台南住家落網搜出毒品

黃車拒檢並開車衝撞警車逃逸，在台南永康住家落網。（圖由民眾提供）

今（9）日凌晨3點多，高雄市新興區發生有轎車駕駛拒檢，開車衝撞警車導致1名員警受傷，員警對車連開6槍仍被逃逸，警方鎖定犯嫌黃男（35歲），案發8小時後於黃男位於台南永康的住家逮人，並於黃男家中找到毒品K他命，已知黃男有槍砲彈藥、毒品前科。

新興分局偵查隊指出，凌晨3點25分左右，黃男開車載著另1名17歲少年至新興區明星街與南台路口，因車輛違停、車內散發毒品氣味，巡邏員警認為2人行跡可疑因此上前攔查，當時少年下車受檢，但駕駛黃男卻發動車輛拒不配合熄火下車。

因擔心黃男開車衝撞，員警因此持槍要求黃男熄火下車，但黃男嘴裡喊著「我會怕（台語）」卻突然猛踩油門，先是衝撞前方警車，再後退趁機逃逸，過程中，員警朝黃男轎車的左側前、後輪射擊6發仍被逃加速逃脫，並有1名員警因此左手臂受傷就醫縫治3針。

警方專案小組鎖定黃男後，透過科技偵查與跨縣市協作的高度效率，迅速鎖定黃男逃往台南藏匿之處。上午協同台南市警察局刑大偵五隊、永康分局偵查隊、保大特勤中隊跨區合作，迅速形成天羅地網，黃男面對優勢警力圍捕，自知難逃，在住家束手就擒。

據了解，黃男在高雄拒檢時，車上傳出毒品氣味，但警方上午在其台南住處逮到人時，車上已無發現異狀，只在其家中找到少量的K他命，當時僅黃男在家，家中無其他人，警方將進一步追查黃男拒檢逃逸原因，全案訊後依公共危險罪等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

黃男拒檢下車受檢，突踩油門衝撞警車企圖落跑。（圖由民眾提供）

黃車拒檢並開車衝撞警車。（圖由民眾提供）

1名員警左手臂擦傷，就醫縫了3針。（圖由民眾提供）

