為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    男子拒檢撞警車落跑 台南住家落網搜出毒品

    2025/11/09 13:48 記者許麗娟／高雄報導
    黃車拒檢並開車衝撞警車逃逸，在台南永康住家落網。（圖由民眾提供）

    黃車拒檢並開車衝撞警車逃逸，在台南永康住家落網。（圖由民眾提供）

    今（9）日凌晨3點多，高雄市新興區發生有轎車駕駛拒檢，開車衝撞警車導致1名員警受傷，員警對車連開6槍仍被逃逸，警方鎖定犯嫌黃男（35歲），案發8小時後於黃男位於台南永康的住家逮人，並於黃男家中找到毒品K他命，已知黃男有槍砲彈藥、毒品前科。

    新興分局偵查隊指出，凌晨3點25分左右，黃男開車載著另1名17歲少年至新興區明星街與南台路口，因車輛違停、車內散發毒品氣味，巡邏員警認為2人行跡可疑因此上前攔查，當時少年下車受檢，但駕駛黃男卻發動車輛拒不配合熄火下車。

    因擔心黃男開車衝撞，員警因此持槍要求黃男熄火下車，但黃男嘴裡喊著「我會怕（台語）」卻突然猛踩油門，先是衝撞前方警車，再後退趁機逃逸，過程中，員警朝黃男轎車的左側前、後輪射擊6發仍被逃加速逃脫，並有1名員警因此左手臂受傷就醫縫治3針。

    警方專案小組鎖定黃男後，透過科技偵查與跨縣市協作的高度效率，迅速鎖定黃男逃往台南藏匿之處。上午協同台南市警察局刑大偵五隊、永康分局偵查隊、保大特勤中隊跨區合作，迅速形成天羅地網，黃男面對優勢警力圍捕，自知難逃，在住家束手就擒。

    據了解，黃男在高雄拒檢時，車上傳出毒品氣味，但警方上午在其台南住處逮到人時，車上已無發現異狀，只在其家中找到少量的K他命，當時僅黃男在家，家中無其他人，警方將進一步追查黃男拒檢逃逸原因，全案訊後依公共危險罪等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    黃男拒檢下車受檢，突踩油門衝撞警車企圖落跑。（圖由民眾提供）

    黃男拒檢下車受檢，突踩油門衝撞警車企圖落跑。（圖由民眾提供）

    黃車拒檢並開車衝撞警車。（圖由民眾提供）

    黃車拒檢並開車衝撞警車。（圖由民眾提供）

    1名員警左手臂擦傷，就醫縫了3針。（圖由民眾提供）

    1名員警左手臂擦傷，就醫縫了3針。（圖由民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播