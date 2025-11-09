為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    火燒嗶剝聲太吵！彰化宮廟鐵皮倉庫起火 濃煙四起嚇人

    2025/11/09 13:54 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化花壇潽濟壇的鐵皮倉庫起火，濃煙驚人。（圖由民眾提供）

    彰化花壇潽濟壇的鐵皮倉庫起火，濃煙驚人。（圖由民眾提供）

    彰化縣花壇鄉福德巷潽濟壇的鐵皮倉庫今天（9日）傳出火災，由於火燒嗶剝聲太吵，讓緊鄰民宅的住家與宮廟的廟公全都被吵醒，一探頭見到冒出大量濃煙全嚇壞了，所幸火勢有獲得控制，沒有人員受傷，但鐵皮被燒到變形，倉庫幾乎全毀，起火原因仍待進一步調查。

    彰化縣第一消防大隊表示，這起火災發生在今天凌晨將近2點，接獲民眾報案後出動消防車12輛、救護車1輛、消防人員26人前往搶救，由芬園消防分隊長陳柏豪來指揮搶救，大約花費約1個小時，將火勢撲滅。

    第一消防大隊指出，花壇鄉潽濟壇的鐵皮倉庫佔地約為15坪，燃燒面積為6坪，主要作為倉庫之用，鐵皮屋與宮廟並無相連，與民宅緊鄰，所幸沒有造成波及。

    不過，針對有民眾供稱，看到起火點在鐵皮屋外，因為火勢太大才延燒到鐵皮屋一事，第一消防大隊強調，火調正在進行中，將會予以釐清與了解。

    彰化花壇潽濟壇的鐵皮倉庫（圖前左處）起火，所幸無人傷亡。（取自潽濟壇臉書）

    彰化花壇潽濟壇的鐵皮倉庫（圖前左處）起火，所幸無人傷亡。（取自潽濟壇臉書）

    彰化花壇潽濟壇的鐵皮倉庫起火，消防人員到場布水線搶救。（圖由民眾提供）

    彰化花壇潽濟壇的鐵皮倉庫起火，消防人員到場布水線搶救。（圖由民眾提供）

    彰化花壇潽濟壇的鐵皮倉庫起火，鐵皮完全變形。（圖由民眾提供）

    彰化花壇潽濟壇的鐵皮倉庫起火，鐵皮完全變形。（圖由民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播