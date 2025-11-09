毒駕無照又掛AB車牌拒檢 警僵持42分鐘破窗逮人

吳姓男子駕車行經板橋江子翠地區違停，拒絕警方攔查，警方查出他無照且懸掛他人車牌，破窗逮人（見圖），車上還發現依託咪酯毒品、吸食器，全案依法送辦，祭出四張罰單。（記者吳仁捷翻攝）

吳姓男子駕駛mini copper行經板橋雙十路、松柏街口，被巡邏員警發現違停，警方上前關切，但吳男只願將窗戶打開兩指幅，留下「一線天」與警交談，消極不配合，警方查出吳男無照、且懸掛它車AB車牌，警方與他僵持42分鐘，當街強制破窗，將吳嫌拖出車外，車內查扣俗稱喪屍毒品的依託咪酯菸彈、吸食器，全案依毒品、妨害公務、偽造文書、公共危險罪等罪嫌送板辦。

新北市警海山分局員警8日晚間8時45分巡邏途經板橋區雙十路二段、松柏街口，發現一輛藍色小轎車違規停車，上前關切，警方先要35歲駕駛吳姓男子停靠路邊配合盤查、熄火，但吳男拒檢不配合，只打開兩指縫寬度與警交談，警方要他提供資料，吳嫌都推託、消極不配合。

請繼續往下閱讀...

雙方僵持不下，警方要求吳嫌念出身分證，警方發現他無照駕駛，懸掛的也是假車牌，警方態度強硬，要求吳嫌下車他仍不配合，開始以警棍破門，3名員警合力敲破駕駛座玻璃，將吳嫌拖下駕駛座壓制在地，更在車上查獲依託咪酯菸彈、吸食器，將吳嫌逮捕送辦。

吳嫌辯稱好奇嘗試煙彈，警方持續溯源毒品，吳嫌除吃上公共危險、妨害公務等4條官司，警方針對吳嫌使用他車牌照、無照駕駛、違規停車及不服稽查取締等違規，祭出4張最高3萬6000元罰單，以示警惕。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法