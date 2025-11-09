女兒落入求職詐騙陷阱不聽勸 母報警逮2人

警方查扣契約書等證物。（記者陸運鋒翻攝）

新北市陳姓女子在網路上找工作，但陳母發現根本就是求職詐騙，經勸說後陳女仍執意前往取款，陳母不願女兒被詐騙集團利用報警求助，警方進行埋伏監控後，逮捕陳女及陳姓監控手，詢後將2人移送偵辦。

中和警分局調查，無業的28歲陳女上月底在臉書求職，對方稱可應徵公司外務人員，負責收取公司款項，工資從領取的款項內抽取，每次有2000元酬勞且車馬費另計，而這些對話內容被陳母發現，但陳女仍不聽勸執意要前往收取被害人款項，陳母擔心女兒遭騙觸法，進而向警方報案。

警方指出，獲報後成立專案小組埋伏跟監，但詐團多次要求變更約定地點，而陳女及監控手神情緊張、多次回頭張望，專案小組見時機成熟後，於交易前在中和區圓通路一帶，將陳女及20歲陳姓監控手逮捕，查扣契約書、識別證等證物。

警詢時，2人稱是依照公司指示前來取款，並不知情是詐騙，警詢後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方呼籲，詐騙集團常以高報酬為誘餌吸收取款車手，民眾應提高警覺，若發現親友疑似遭利用，應立即報警防止憾事發生。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方將擔任車手的陳女（左）及陳姓監控手（右）移送新北地檢署偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

