    社會

    他連偷台中3寺廟功德箱 下場慘了

    2025/11/09 11:40 記者陳建志／台中報導
    台中林姓男子，今年5月接連前往3間寺廟行竊功德箱，落網後坦承犯行，台中地院判處8月徒刑。（記者陳建志攝）

    台中林姓男子，今年5月接連前往3間寺廟行竊功德箱，落網後坦承犯行，台中地院判處8月徒刑。（記者陳建志攝）

    台中1名林姓男子，今年5月接連前往台中3間寺廟，見四下無人，偷走廟裡的功德箱，並將裡面的香油錢花用殆盡，廟方發現報警處理，警方獲報調閱監視器發現都是林男所為，循線將他逮捕，林男坦承犯行，但未賠償損失，台中地院依3個竊盜罪，判處他8月徒刑，可上訴。

    中檢起訴指稱，林姓男子今年5月17日下午2點多，騎乘重機前往台中市廣興宮，徒手竊取放在神明桌上，裡面放有約3千元的透明功德箱後逃逸，廟方張姓管理員發現後報警處理。

    林男食髓知味，相隔2天，5月19日上午10點多，又騎重機前往台中九張犁福德祠，見四下無人，持螺絲起子撬開功德箱的鎖頭，但因無法打開功德箱，擔心形跡敗露，趕緊騎機車逃逸，廟方發現鎖頭遭破壞報警處理。

    林男不放棄，5月28日下午3點多，又騎機車前往台中烏日錦埔宮，竊取廟方放在椅子上，裡面有5、6千元的功德箱，得手後趕緊騎機車逃逸，直到廟方發現趕緊報警。

    警方獲報後調閱監視器，查出是林男所為，循線將他逮捕，不過得手的香油錢都已經花用殆盡，功德箱也不知丟棄在何處，依竊盜罪將他起訴。

    台中地院審理時，林男坦承犯行，法官審酌不以合法途徑賺取財物，而以竊盜方式侵犯他人財產，貪圖不勞而獲，價值觀念偏差，加上未與廟方和解、賠償損失，竊盜3罪分別判處2月、6月、3月徒刑，合併應執行有期徒刑8月，可上訴。

