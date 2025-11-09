狡兔有四窟！毒販躲查緝 大批毒品全藏4租屋處

警方在張男租屋處查扣大批毒品。（記者王冠仁翻攝） ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

50歲張姓毒販長期販毒，為了躲避警方追查，他近來在雙北地區租下4處住所，不只不定期在這些租屋處之間移動，也將這些租屋處當作毒品分裝場來發貨。警方根據一宗毒品案溯源追查，鎖定他行蹤，近期趁他要出門時埋伏，果然順利逮到他，隨後也領著他前往這4處地點搜索，查扣大批毒品。

台北市警方近來大力掃蕩俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯，中正二分局根據一宗吸食依托咪酯的毒品案件溯源追查，發現依托咪酯來自張姓毒販。

請繼續往下閱讀...

警方布線追查，發現張嫌相當狡猾，他在台北市南港、萬華與新北市汐止、五股，先後租下4處住所，平時不僅不定期在這些租屋處之間轉換落腳處，也將這些租屋處當作毒品分裝場。為了避免被警方跟監，他平時外出時都不使用自己的交通工具，而是找朋友接送或是叫計程車代步，心思相當縝密。

不過，警方調閱上百支監視器畫面，同時分析落網毒蟲的通聯記錄，循線鎖定張嫌；警方近期掌握他回到南港住處，派員在外埋伏，待他要外出時順利逮人。

警方隨後領著張到4處租屋處搜索，先後查扣海洛因1包、安非他命93包、大麻4包、依托咪酯粉末5包、依托咪酯菸油3罐、依托咪酯菸彈42顆，以及一批分裝工具。警方最後將張依毒品罪嫌送辦，並再深入追查毒品來源。

中正二分局近2個月來，針對依托咪酯大力掃蕩，2個月內共逮捕各類毒品嫌犯28人，查扣依托咪酯煙油1795.27公克、煙油成品135顆、依托咪酯粉末147.44公克、安非他命357.29公克、毒品咖啡包61包及現金贓款44萬1000元。

警方指出，含有依托咪酯成份的電子煙彈屬中樞神經鎮定劑，其生效速度快，可持續約3至5分鐘，過程可能會昏迷、意識不清、無法控制身體，因此會影響判斷及行動力，另長期濫用恐致皮膚發黑，嚴重者甚至可能因低血壓或休克而危及生命，長期濫用亦有成癮性，會對大腦及內分泌系統造成損害。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

中正二警方近2個月來大力掃蕩依托咪酯毒品。（記者王冠仁翻攝） ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法