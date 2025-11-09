為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    閃兵累犯一再逃避教召 檢察官建請法官重判

    2025/11/09 11:54 記者李立法／屏東報導
    鍾男一再逃避教育召集，檢方偵辦後，建請法院重判。（資料照）

    鍾姓男子具後備軍人身分，卻數度逃避教育召集遭法辦，去年因未依規定申報住址變更，也未告知親屬聯絡方式，導致教召令無法送達本人，鍾男未在規定時間至海軍陸戰隊學校報到而觸法，檢方認為台海情勢嚴峻，鍾男卻一再躲避教召，實屬不該，建請法院加重量刑，屏東地院依妨害兵役治罪條例判處鍾男5個月徒刑，可易科罰金及上訴。

    鍾姓男子曾數度逃避教育召集被依妨害兵役治罪條例判處可易科罰金的3個月不等徒刑，執行完畢後卻未記取教訓，去年4月間再度受到教召，須在規定時間內向海軍陸戰隊學校報到服役，但鍾男住址更變並未依規定向戶政單位申報，也未向親屬告知聯絡方式，導致屏東縣後備指揮部無法送達教召令給鍾男本人，鍾男因而未參加教召，檢方偵辦後，認為現今台情勢嚴峻，鍾男卻一再逃避教召，實不足取，建請法院加重其刑。

    屏東地院認為，鍾男身為後備軍人，有接受召集義務，竟任意遷移住居所而無故不依規定申報，致召集令無法送達，妨害國家徵兵順暢，影響國家兵役動員，實屬不該，依妨害兵役治罪條例判處鍾男5個月徒刑，得易科罰金。

