假的！歹徒冒名「基隆跨年晚會」騙個資 基隆市文觀局急澄清

基隆市社區大學、社會處日ˋ前也遭詐騙集團盯上，詐騙集團以社會局、社區大學為幌子詐騙民眾個資。（記者俞肇福翻攝）

有基隆市民向市府反映，網路上出現招募「2026基隆跨年晚會」現場工作人員資訊；基隆市文化觀光局澄清，「基隆年終晚會」將於12月20日辦理，但是未對外招募工作人員，這是不實內容，請民眾提高警覺，切勿上當！若有疑問請打（02）24224170分機405羅小姐查證。

詐騙集團疑似看好中央普發現金一萬元，近日不少人手邊都有閒錢，又想方設法想騙個資。

基隆市警察局刑警大隊二組組長蔡皓宇表示，詐騙集團經常假冒政府機關、公益團體名義，在社群平台開設粉絲專頁，民眾請小心勿上當受騙。若遇可疑訊息，可電洽165反詐騙專線或是110查證。

文化觀光局表示，近期網路社群平台出現冒用機關活動招攬工作人員，此類廣告為詐騙行為，提醒民眾務必提高警覺，勿點擊不明連結或提供個人資料。這已經不是第一次傳出有類似詐騙民眾個資的情況。

日前也傳出有自稱「基隆市農會多元學堂」的粉絲專頁，宣稱「開設23堂不同課程」，從英語、瑜珈、二胡、鋼琴、太極、繪畫、肌力訓練、薩克斯風、手機攝影等琳瑯滿目，不少人留言填表單。基隆市農會公開澄清，這整個都是詐騙，農會只針對農會會員開課，沒有在網路、社群媒體貼文，呼籲民眾勿上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

距離年終晚會、跨年晚會還有一個多月時間，詐騙集團又以招募晚會臨時工作人員為幌子，詐騙民眾填寫個資；基隆市文化觀光局發布澄清稿，呼籲民眾提高警覺。（記者俞肇福翻攝）

