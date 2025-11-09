為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    狂！機車載大水塔趴趴走 高雄警方要開罰

    2025/11/09 10:49 記者許麗娟／高雄報導
    1輛機車後座載運著水塔騎乘，讓其他路人驚呼台灣騎士沒有極限。（民眾提供）

    1輛機車後座載運著水塔騎乘，讓其他路人驚呼台灣騎士沒有極限。（民眾提供）

    有民眾近日行經高雄市三民區澄清路與建國路口時，驚見1輛普通機車後座竟載著1個巨大水塔，水塔大到看不到騎士，驚呼台灣騎士沒有極限，不過警方檢視畫面，認為物品高度、寬度已超出規定，依法可開罰300至600元。

    據民眾在「爆料公社」臉書社團分享的畫面，可見1個比機車大的巨大水塔被五花大綁載運於機車後座，騎士坐在前座仍能平穩騎車，網友見狀紛紛留言「看過印度的影片我覺得，台灣還有進步的空間」、「自從在胡志明市看過用『美的80』載運全新冰箱後，這都覺得很正常」、「忽然覺得買貨車真的是一件很蠢的一件事情」、「怎麼載著海鯤號馬路上叭叭走」、「沒有機車載不了的東西，只有不會捆貨的駕駛」等。

    三民二分局陽明派出所指出，經查案發於11月5日晚上7點多，影像中機車載運物品高度及寬度皆已超出法定限制，違反道路交通管理處罰條例第31條第5項規定，可處駕駛人300至600元罰鍰，將依相關事證進行舉發。

    民眾在高雄市三民區澄清路與建國路口見到1輛機車載運著水塔上路。（擷取自「爆料公社」臉書社團）

    民眾在高雄市三民區澄清路與建國路口見到1輛機車載運著水塔上路。（擷取自「爆料公社」臉書社團）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播