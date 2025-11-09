拘留室律見怪談！停電3分鐘血腥味瀰漫 法警一句話讓他背脊發涼

據轉述，律師在拘留室突遭停電，四周陷入漆黑與血腥氣味中；他呼喊無人應聲，直到燈光亮起，法警一句話讓人背脊發涼。圖僅示意。（資料照）

司法圈不乏靈異傳說，從押解通道的低語聲，到深夜拘留室的異象，傳聞總在法庭散場、走廊燈光轉暗後被悄悄提起。近日，律師間再度流傳一起「夜間律見事件」。

據轉述，該名律師當晚經法院核准下，前往拘留室會見即將開庭的被告。拘留室內陰冷潮濕，夾雜著鐵鏽與不明氣味，還能聽見滴水聲迴盪在牆角。當事人一邊陳述案情，一邊激動強調自己被冤枉，但描述案發細節時卻出現前後矛盾、甚至令人不寒而慄的片段，讓律師心頭發毛。

請繼續往下閱讀...

不過，就在對話最緊繃的時刻，燈光突然熄滅，拘留室頓時陷入伸手不見五指的漆黑裡。律師呼喊法警，卻一直未得到回應；四周一片死寂，只剩下水聲愈來愈近，混著一股濃烈血腥味。他屏住呼吸，全身冷汗直流。

當律師正準備再次呼救時，燈光忽然恢復，原本坐在對面的被告卻不見蹤影，而天花板上隱約可見詭異的噴濺狀深色痕跡。此時他已嚇得臉色蒼白、冷汗浸透衣衫，法警從門外現身，當事人也隨即從一旁的蹲式廁所走出。原來停電時，被告只是臨時如廁，稍早在拘留室聽見的水聲，正是如廁的沖水聲。

然而，律師此時仍心有餘悸地指著天花板問，「那是什麼？」只聽法警神情淡然地回應，「之前有個精神狀況不穩的犯嫌，把穢物潑上去，雖然清過了，但痕跡還在。」

這起「律師拘留室怪談」在司法界口耳相傳，有資深律師笑說，「辦案久了，鬼不一定比人可怕。」或許，這些在司法體系裡流傳的靈異傳說，正反映了人們對罪惡與恐懼的投射。

