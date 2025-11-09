為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    盼助馨生人走出陰霾 犯保士林分會舉行拱北殿踏青活動

    2025/11/09 14:33 記者吳昇儒／台北報導
    犯罪被害人保護協會士林分會主任委員林志銜（中）頒發感謝狀給提供場地的拱北殿董事長林賴松（右）。（記者吳昇儒翻攝）

    犯罪被害人保護協會士林分會主任委員林志銜（中）頒發感謝狀給提供場地的拱北殿董事長林賴松（右）。（記者吳昇儒翻攝）

    為了讓馨生家庭能夠早日走出陰霾，犯罪被害人保護協會士林分會昨特別在轄區內的拱北殿服務據點舉行踏青活動。除了讓各個家庭能夠互相分享心路歷程，更請廟方人員介紹百年歷史，還安排蛋糕製作課程，讓馨生人們進行互動。

    犯罪被害人（馨生人）常因受到案件影響，無法走出心中陰影，重新融入社會。犯罪被害人保護協會為了鼓勵馨生人走出困境，陸續在全國設立「馨生關懷服務據點」。犯保士林分會去年與新北市汐止區百年廟宇拱北殿合作，設置服務據點，希望透過宗教、社會力量幫助馨生人，重獲新生。

    而拱北殿風景優美，不同周邊樹林顏色變化，形成絕美風景，春可賞櫻、秋可賞楓，成為攝影愛好者常駐之處，非常適合撫慰馨生人的心靈。犯罪被害人保護協會士林分會主任委員林志銜與同仁們，更於昨日邀請馨生人到拱北殿踏青，除了在百年寺廟內享用齋飯外，下午更是貼心的準備蛋糕製作課程，讓大家開心而歸。

    法務部指出，鼓勵馨生人走出心中陰霾，最重要的第一步是要讓他們步出家門，因此需要舉行戶外或是交流活動，讓他們一步步逐漸回歸社會。

    犯保士林分會安排馨生人到拱北殿踏青，希望藉由宗教力量及優美風景早日助他們走出陰霾。（記者吳昇儒翻攝）

    犯保士林分會安排馨生人到拱北殿踏青，希望藉由宗教力量及優美風景早日助他們走出陰霾。（記者吳昇儒翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播