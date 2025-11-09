大新竹跨年晚會活動未公布 驚見「應徵工作人」詐騙話術

近期有人冒充官方，在網路散布「2026大新竹跨年晚會 招募工作人員」不實訊息，新竹縣政府請鄉親務必留意不要受騙。（圖由新竹縣政府提供）

新竹縣、市政府近年輪流主辦大新竹跨年晚會，今年交棒新竹市，活動內容尚未公布，卻已出現詐騙話術；新竹縣政府提醒，近期有人冒充官方，在網路散布「2026大新竹跨年晚會 招募工作人員」不實訊息，請鄉親務必留意不要受騙。

新竹縣政府在網路各平台宣導，近期出現的「加入Line、填資料應徵工作」等訊息，都是假的，竹縣府完全沒有對外招募任何跨年工作人員！請民眾務必提高警覺，不要加陌生帳號、不要提供個資，保護自己最重要！只要有一絲懷疑，請立即撥打165反詐騙諮詢專線。

竹縣府強調，跨年晚會相關活動訊息，除主辦方外，所有正式公告僅會透過官方平台發布，包括「新竹市政府」、「新竹縣政府」、「新竹市文化局」、「跟風玩新竹」及「竹縣好好玩」粉絲專頁與官網公告為準。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

