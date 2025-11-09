為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    1警負傷！高雄男子喊「我會怕」疑毒駕拒檢 警連開6槍全力緝捕

    2025/11/09 09:10 記者許麗娟／高雄報導
    警車遭逃逸嫌犯開車撞擊，車輛右側受損。（民眾提供）

    警車遭逃逸嫌犯開車撞擊，車輛右側受損。（民眾提供）

    高雄市新興區明星街與南台路口今（9）凌晨3點多傳出槍響！警方攔查1輛車時聞到車內有毒品氣味，當時副駕駛座的17歲少年下車受檢，但男駕駛卻拒不熄火下車，面對員警持槍喝斥，嘴喊著「我會怕」，卻突然猛踩油門衝撞警車逃逸，員警連開6槍仍無法當場攔截，但已鎖定犯嫌黃男（35歲）追捕中，過程中，也造成1名員警左手臂受傷，送醫急救縫3針幸無大礙。

    據悉當時坐在副駕駛座的17歲少年供稱，與逃逸的駕駛黃男為朋友，2人深夜是到明星街與南台路一帶找朋友。當時所駛轎車因違停，巡邏員警見車上黃男與少年形跡可疑，遂上前盤查。

    員警盤查時，聞到車內散發濃厚毒品氣味，當時少年已下車，但黃男雖打開駕駛座車門卻發動車子不配合，員警立即持槍要求熄火下車受檢，並呼叫支援，黃男嘴裡喊著「我會怕（台語）」、「不要射我（台語）」，卻突然猛踩油門落跑，員警當下立即朝車輛左側前、後輪射擊6發，仍被逃離！

    新興分局中山所指出，本案已鎖定黃男並全力查緝中，黃男拒檢逃逸時，撞擊巡邏車後又衝撞執勤員警，造成巡邏車右側車身損壞，1名員警左手前臂遭車門劃傷，經醫治縫合3針後傷勢無大礙；副駕駛17歲少年由警方留置於現場，並帶返派出所偵辦，將持續查緝涉案嫌犯到案。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    1名員警左手臂受傷就醫縫治3針，幸無大礙。（民眾提供）

    1名員警左手臂受傷就醫縫治3針，幸無大礙。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播