為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    分手後硬找碴男子烙人圍前女友 判6月徒刑

    2025/11/09 09:27 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆地院近日審結，認定蔡男觸犯聚眾鬥毆罪，判處6月徒刑，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定蔡男觸犯聚眾鬥毆罪，判處6月徒刑，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    基隆男子蔡承翰不滿與同姓女友分手，2022年10月9日凌晨，約定返還彼此物品，蔡男竟帶短鋁棒與陽姓友人在社區大門等女方抵達。蔡女歸還手機時，蔡男稱手機損壞，要求賠償。蔡見其同行友人出面緩頰，竟找來林姓友人帶刀助陣，阻止蔡女及其友人離去。基隆地院近日審結，認定蔡男觸犯聚眾鬥毆罪，判處6月徒刑，得易科罰金。

    檢警調查，雙方原為男女朋友，因故分手，案發前雙方約定要歸還彼此留存或致贈之物。案發當時，蔡女搭著黃姓男友人前往前男友住處社區大門，歸還手機給對方，蔡男則以手機損壞，要求女方賠償3千元修理費。黃男聞訊，向前緩頰引起蔡男不滿，聯繫林姓友人帶西瓜刀趕抵現場。

    蔡、林、陽三人隨即圍住黃男，作勢持西瓜刀砍劈對方，更持刀械攻擊其車輛，導致車子受損，且無法離去。蔡男也拿出預藏的鋁棒恐嚇黃男，阻止他載著家人與蔡女離現場。所幸其他友人即時到場排解，黃男方能順利駕車將一行人帶離，警方獲報趕抵現場處理。

    法官審理後認為，蔡男等人行為雖有不當，但未持短鋁棒、西瓜刀等器械傷人，犯後坦承犯行，且針對車輛毀損部分，已達成和解，考量全案情節、實施手段等，依聚眾鬥毆罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播