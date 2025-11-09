為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中男子醫院急診室咆哮大鬧 藉端滋擾公共場所判罰

    2025/11/09 09:33 記者陳建志／台中報導
    台中陳姓男子今年10月到醫院急診室咆哮、大罵，台中地院法官依違反社維法開罰5仟元。（記者陳建志攝）

    台中1名陳姓男子，之前曾多次到醫院鬧事，今年10月又到醫院急診室向老太太借錢坐公車，醫院保全過來關心卻質疑保全羞辱他，在場謾罵、大聲咆哮，醫院報警遭警方依違反社會秩序維護法送辦，台中地院依藉端滋擾公共場所，處5仟元罰鍰。

    這名陳姓男子，今年10月10日上午8時35分，在中國醫藥大學附設醫院急診室，大聲咆哮、謾罵，影響醫院的秩序及安寧，藉此事端滋擾公共場所，警方獲報依違反社會秩序維護法送辦。

    陳男辯稱，當天要坐公車，去跟老太太借錢，結果保全問我為何來醫院且羞辱我，但我不記得羞辱內容，因內心不爽，所以發生口角，並說我在現場咆哮，是因為對方讓我不爽，坦承自己有時候會去鬧事，醫院的人員不希望他到醫院，不過這幾次都是醫院人員先惹他，才會故意去鬧事，整他們。

    台中地院認為，陳男行為明顯藉端滋擾醫院秩序及安寧，已明顯踰越一般社會大眾觀念中所容許的合理範圍，依違反社會秩序維護法第68條第2款定，處5仟元罰鍰。

