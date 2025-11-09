為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    嘉義男帶狗散步未繫繩咬傷8旬婦 判拘役40天

    2025/11/09 09:22 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義地方法院。（資料照）

    嘉義地方法院。（資料照）

    嘉義縣1名張姓男子3月間帶其所飼養的棕色土狗，沿大林鎮嘉104線公路散步，狗未繫狗繩也未戴口罩，竟接近對向騎來的80歲林姓婦人機車，突啃咬林婦的手，導致林婦的右手臂有3處撕裂傷還流血，嘉義地檢署聲請嘉義地方法院簡易處刑，依過失傷害罪判刑40天，如易科罰金，以1000元折算1日，嘉檢提上訴被駁回，判刑確定。

    張男否認有疏於注意、未管束狗導致林婦受傷犯行，辯稱當時帶狗在嘉104線3.8公里處散步，狗跑在前面，他在後面，狗原本沒有攻擊他人，是林婦經過時有意要偷抱走狗，才被狗抓傷，狗根本沒有咬到她等語。

    林婦主張，當天騎車返家經過事發地點，狗從對向過來、主人走在後面，她騎電動機車過去，沒有任何動作，因為很怕狗，不可能停下來跟狗玩，但狗突然接近、咬了她的手，當時手還帶有袖套仍被咬了3處傷口，有就醫診斷證明書可證。

    嘉義地院合議庭法官認為，狗行走在人車通行道路上，飼主有管制義務，張男卻漠視自身責任、導致林婦因意外成傷；審酌其與林婦達成和解並賠償損害，但沒有悔悟認錯，還在法院審理時自陳很倒楣、對方是為了要錢才這樣說，因不想與她計較才賠錢云云，態度惡劣，依其無業、以每月領取老人年金8000元收入，認原審認定犯罪事實、適用法律無違誤，量刑也沒有不當之處，維持原判。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播