    首頁 > 社會

    太子集團涉統戰3-3》「奢華賭旅」掩護 博弈網站至今仍攬客

    2025/11/09 09:21 調查新聞中心／台北報導
    太子集團旗下子集團經營博弈網站，目前我國及美方重創太子集團後，該博弈網站仍未下架。（調查新聞中心翻攝）

    太子控股集團的犯罪觸角從柬埔寨一路滲透全球，短短幾年築起跨國「詐騙王國」，表面從事投資、科技與娛樂產業，卻暗地操盤假投資真吸金、跨境博弈金流與洗錢網絡。據了解，集團成員行事狡詐，透過博弈網站聯繫並躲避追查，甚至在柬埔寨打造「奢華賭旅」掩護據點，提供五星住宿與私人賭桌招攬高資產客層，誇張的是至今網站仍未下架，仍大喇喇地對外攬客，挑戰各國執法底線。

    太子集團旗下部分在台公司疑與多個境外博弈網站金流串接，每月流動資金高達新台幣上百億元。據了解，太子集團利用博弈網站聯繫，如交辦涉及違法的事項會利用網站內的通訊系統傳遞文字訊息，規避監管與追查，由於集團所經營的博弈網站都在架設國外，調查單位追查不易。

    調查單位發現，太子集團曾利用所經營的「BBO必博娛樂城網站」吸金，直到遭制裁後才緊急下架，但仍有部分博弈網站存活網上，繼續暗中運作。

    我國國安單位及司法警察機關掌握，太子集團旗下J字頭子集團經營博弈網站，目前我國及美方重創太子集團後，該博弈網站仍未下架，從網站可看出，其據點在柬埔寨西哈努克市，是經營高端賭博活動的場所，更列出高額下注額度、籌碼級別，甚至以「奢華賭旅」為包裝，並給予VIP體驗、五星住宿與私人賭桌，巧妙結合博弈與旅遊，吸引高端客下注。

    相關單位正持續追查太子集團在台及境外的金流去向，並與美國、新加坡等多國執法機關密切合作，陸續找出可疑網站，勾勒犯罪事蹟，包含本報已揭露在台有23家公司、300人多遭國安、檢調單位列管及監控，相關單位將全力斬斷詐騙與博弈集團的資金鏈。

    相關新聞請見：

    太子集團涉統戰3-1》替中共付1.7億投資柬埔寨 各國情報單位警戒

    太子集團涉統戰3-2》國際詐團4大特徵曝 台美聯手罕見跨國打詐

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    太子集團旗下子集團經營博弈網站，目前我國及美方重創太子集團後，該博弈網站仍未下架。（調查新聞中心翻攝）

