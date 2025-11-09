為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    太子集團涉統戰3-1》替中共代付1.7億美元柬埔寨投資款 各國情報單位警戒

    2025/11/09 09:10 調查新聞中心／台北報導
    太子集團與中共關係匪淺，多國情報單位已提高警戒，懷疑集團於全球各地插旗，是為協助中共在海外統戰布局。（路透，本報合成）

    太子控股集團涉於柬埔寨成立詐騙園區，進行跨國詐騙洗錢。據了解，中國與柬埔寨曾簽訂無償援助2.6億美元協議，我國國安單位掌握，其中有1.7億美元竟是太子集團支付，集團與中共解放軍有密切合作關係，如今已在全球各地設有據點，分別透過投資、開發為名切入各地市場，多國情報單位已提高警戒，懷疑這是中共在海外佈局統戰的行動之一。

    2018年12月間，中國官方表明願無償援助柬埔寨2.6億美元，雙方也簽訂2份協議，明訂其中1.7億美元主要用於提高柬埔寨人民生活水準，以及投入重要基礎建設計畫，另9千萬美元則投入水庫發展專案。國安單位發現，表面看似中國官方和柬埔寨政府的協議，事實上，這項資金挹注有1.7億美元是由太子集團支付。

    太子集團首腦陳志出身福建，國安單位調查，集團自成立後陸續大量接收來自中國官方挹注的資金，並於柬埔寨成立閩柬工業、農業、物流產業園區，假藉和柬埔寨官方合作進行基礎設施，也就是說，太子集團並不單純進行詐騙、洗錢，而是中共解放軍藉由集團掌握各國地方建設，以投資為名建立政治、經濟影響力，行統戰之實。

    此外，台美與各方情資交換得知，太子集團已在各地插旗，成為各國安全隱憂，且犯罪觸角已從柬埔寨延伸至全球各地，包括在美國加州設立空殼公司，做為購置房地產、洗錢，並設立基地放置資金，或當作犯罪機房；在英屬開曼群島成立公司從事非法線上博弈；在新加坡從事遊戲、旅遊服務等。藉由公司掩護洗錢犯罪。

    不僅如此，太子集團與東南亞、台灣黑幫亦有合作，我國竹聯、四海幫派都有參與，其中一項運作型態，是誘拉我國、馬來西亞、越南及日本等地人士，到柬埔寨、緬甸等地從事電信詐欺；另集團相關公司，也協力中共統戰部隊，在太平洋島國、區域主要地緣安全敏感國家，設立據點，進行黑幫誘拉、組織建立等滲透事項，引發多國情報單位高度警戒。

    相關新聞請見：

    太子集團涉統戰3-2》國際詐團4大特徵曝 台美聯手罕見跨國打詐

    太子集團涉統戰3-3》「奢華賭旅」掩護 博弈網站至今仍攬客

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

