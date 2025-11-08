涉侵占公款!前名模蕭瑋葶具保停押爭議 高院發回更裁

前伊林名模蕭瑋葶。（圖翻攝自蕭女IG）

前名模蕭瑋葶與身障關懷協會前理事長、胞兄蕭靖及妻子陳女，被控侵占身障協會公款1億多元，士林地檢署8月11日起訴蕭女等3人，蕭女被士院裁定羈押禁見。蕭女提抗告，指稱因「法警人力不足、負責科技監控的廠商請假」等情形，被拒絕辦理交保，高等法院認為有再調查釐清必要，日前撤銷原裁定，發回士院更裁。

士檢偵辦身障協會款項遭侵占案，今年4月間曾聲押蕭女獲准，蕭女聲請具保停押，士林地院8月5日裁定蕭女新台幣300萬元交保，限制出境、出海，並接受科技設備監控，但未完成交保手續。

請繼續往下閱讀...

士檢8月11日依公益侵占、詐欺等罪，起訴蕭瑋葶、蕭靖、妻子3人，並予羈押禁見。其中，蕭女聲請具保停押，被士院駁回。蕭女不服提起抗告。

蕭瑋葶的委任律師抗告主張，8月5日士院就准許蕭女300萬元交保，詎料，家屬辦保時被告知「士林地檢署法警人力不足、科控廠商請假」，導致交保受阻，沒想到6天後，士院移審庭竟逆轉裁定收押，質疑適法性有問題。

高院合議庭認為，士院裁定對於「串證」見解有違誤，若因行政原因無法辦保，則牽涉司法公信力問題，將此案發士院更裁。

另外，士檢今天發布新聞稿指出，8月8日下午，是由士院通知蕭女前往法院辦理交保事宜，而非士檢，承辦檢察官考量因裁定中有關科技監控部分，是「接受適當之科技監控內容」，尚待確認執行事項，所以當天未通知科控中心，將待決定科技監控方式等執行流程，以便妥適處理。

士檢表示，有關聯絡過程，或者因為用詞、理解而產生相關誤會，士檢後續將持續加強教育訓練，調查處理過程有無涉及疏失部分。

高檢署針對外傳蕭瑋葶交保受阻，是因「科控廠商請假」所致，昨澄清指出，高檢署科技設備監控中心並未曾接獲蕭瑋葶需接受科技設備監控的開案通知，自然未曾表示「科控廠商請假」情事。

高檢署說明，科技設備監控作業採24小時全年無休的運作及監控模式，並設有輪值人員及即時支援機制，從未因人員請假而影響案件辦理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法