    首頁 > 社會

    工作摩擦被「鎖」在分局外 台南女警控內勤同事霸凌

    2025/11/08 21:42 記者王捷／台南報導
    台南市某警分局傳職場霸凌爭議，分局已依規成立調查委員會審查。（記者王捷攝）

    台南市某警分局傳出職場霸凌風波，女警與內勤警員長期有工作摩擦，8月初突然被「鎖」在分局停車場外，認為遭到羞辱，分局強調依程序受理申訴，7日下午已由三名外聘委員完成初步審查，後續將投票是否成立霸凌案。

    事件起於該分局地下室停車場的出入管制，要進入地下室的車輛，須事前向行政組內勤男警登記車牌，若辨識系統內無車牌紀錄，便無法開啟閘門；自認遭霸凌的女警認為，男警員因管理車牌辨識系統，以刪除車牌捉弄女警而心生怨懟。

    據了解，女警原任行政組業務，她與內勤男警因公務互動產生嫌隙，女警聲稱對方也經常藉職務刁難女同事，兩人關係幾乎決裂，該女警後來考取採購專業證照，雙方對於辦理採購業務分配認知有落差，她認為是男警故意刁難所致。

    某天上班時，女警騎車要進入地下室卻發現閘門無法開啟，經查車牌竟被從系統刪除，她認為這是男警刻意羞辱，因此向分局陳情。分局在了解情況後，依內規對男警記一支申誡，但該女警不滿處分過輕，堅持應將男警調離原單位，因此提出霸凌申訴。

    分局接獲申訴後，依照行政程序組成防護委員會，邀集內外部委員審查相關資料，經審查後決議受理本案，並外聘三名專家學者組成調查小組，完成調查後，會於在二個月內提出調查報告，必要時得延長一個月，分局會再依調查小組的報告，做決議確認是否成立霸凌事件。警方強調，內部將持續加強職場溝通與心理輔導，避免衝突擴大影響民眾權益。

