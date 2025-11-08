嘴上講「精神出軌」不算外遇! 台南妻求償60萬敗訴

鍾姓女子控前夫婚內「精神出軌」求償，法院認定僅為爭吵時氣話，配偶權侵害不成立。（資料照）

鍾姓女子指控前夫莊姓男子婚內「精神出軌」，並拖欠30萬元裝潢費，求償共60萬元。台南地方法院調查後認為，莊男口頭承認「精神出軌」只是爭執時的氣話，並沒有實際出軌的證據，裝潢費部分也非借貸關係，全案判決鍾女敗訴。

鍾女說，莊男於3年前結婚，感情逐漸惡化，莊男於前年在KTV與友人唱歌時，當眾擁抱、親吻另一名女子，婚後又疑似與不知名女子交往同居，侵害配偶權，要求賠償精神損害30萬元。她並稱，對方曾於交往期間向她借款30萬元裝潢家中房間，但事後拒不歸還，因而一併請求返還。

莊男否認出軌與借貸，他只是在假日時到朋友家、網咖過夜，避免與妻子衝突，對於「精神出軌」一說，他坦言確有口頭承認，但那是爭吵中為了平息矛盾的敷衍說法，房屋為母親所有，裝潢是鍾女堅持出資，自己既未受益也未借款。

法院審酌雙方提出的錄音與訊息紀錄，發現對話內容多為情緒性語句，僅能看出莊男在壓力下曾說「承認精神出軌」，並無確切證據顯示對象是誰。

法官認為，單憑「精神出軌」語句不足以構成侵權，鍾女請求的非財產上損害賠償缺乏依據。至於裝潢費部分，屋主為莊男母親，依民法附合原則，房屋利益歸屬屋主，被告並未因此取得不當得利也不構成借貸。

另外，法官強調，侵害配偶權需具備具體行為與明確證據，僅以口頭陳述或情緒表達，難以成立侵權，法院最終認定鍾女提出之主張均無法證明，判決她的訴訟及假執行聲請一併駁回，並由她自行負擔訴訟費用。

