    首頁 > 社會

    女老師拒復合 高雄男師埋伏國中開槍定罪

    2025/11/08 20:55 記者鮑建信／高雄報導
    黃師不滿女同事拒絕復合，到學校埋伏開槍，所幸卡彈未釀成傷亡。被高雄高分院（圖）判刑後，他不服上訴被駁回。（記者鮑建信攝）

    黃師不滿女同事拒絕復合，到學校埋伏開槍，所幸卡彈未釀成傷亡。被高雄高分院（圖）判刑後，他不服上訴被駁回。（記者鮑建信攝）

    高雄黃姓國中老師，要求女老師復合被拒，被控持槍跑到學校開槍報復，所幸「卡彈」未釀憾事，經高等法院高雄分院依殺人未遂罪，判處徒刑7年6月，他不服上訴被駁回並定讞。

    高雄地檢署指出，2024年1月至3月間，被告黃男與劉女曾有過短暫交往。劉女後來因個性不合等理由提出分手，黃男則多次要求復合被拒絕，憤而上網購買改造手槍、電擊棒等物後，前往學校地下停車場，埋伏在她的轎車旁。

    同年6月26日下午，劉女下課準備開車離去，黃男突然現身，雙方起衝突後，他先拿出電擊棒，欲電昏劉女未果，再取出手槍擊發，所幸槍枝接連卡彈。

    劉女則趁黃嫌排除槍枝故障時逃逸，並朝正要騎車離去的黃姓女老師求救，黃女隨即擋在兩人中間，他又無法解決卡彈問題，並經黃女安撫情緒後，始化險為夷。

    1、2審均依殺人未遂罪，判處黃嫌有期徒刑7年半，他不服上訴，最高法院認為原審認事用法，並無不妥，判決駁回，全案落幕。

