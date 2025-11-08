為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    台中人夫KTV硬上女友人 拍片「自保」反成鐵證

    2025/11/08 20:52 記者許國楨／台中報導
    台中地院判賴男7年6個月徒刑。（資料照）

    台中地院判賴男7年6個月徒刑。（資料照）

    台中已婚賴姓男子趁女友人醉酒，於KTV廁所內強壓對方性侵，甚至拿手機拍下過程稱「自保」，台中地院法官審理時，痛斥其說詞荒謬且無悔意，依「對被害人為錄影而犯強制性交罪」判7年6月徒刑，可上訴。

    案件發生在去年4月21日凌晨，賴男與一群朋友在KTV歡唱到清晨5、6點，見喝得酩酊大醉女友人小莉（化名）起身上廁所，竟尾隨進入，強行壓制在洗手台前性侵，還掏出手機拍攝影片留證，事後小莉情緒崩潰提告。

    面對指控，賴男全盤否認，聲稱是小莉「主動親他」，兩人「感覺到了」才發生關係，辯稱拍片是「為了自保」。他還主張影片中小莉沒有反抗、也未呼救，甚至說「她大可喊人」，小莉在法庭上淚訴，與賴男並不熟識，對方趁她上廁所時闖入侵犯，還摀住嘴巴叫她「不要出聲」，直到外面友人敲門才停止。

    法官檢視1分22秒錄影片段僅錄到小莉出現喘氣、抽泣與呻吟聲，但未拍到起始情況，認為賴男若真為「自保」應拍攝全程，卻刻意留下對己有利片段，至於影片中出現的呻吟聲，法官認為這是自律神經的自然反應，並不代表同意性行為，也無須以此質疑被害人說法。

    此外，小莉在遭侵犯當下出現「凍結反應」，甚至喚起童年曾險遭侵犯創傷，審理時仍情緒激動，認為這些反應真實反映被害人的痛苦與恐懼，法官痛批賴男「毫無悔意」，最終依《刑法》強制性交罪加重條例判刑7年6月。

