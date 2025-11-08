不爽被嫌音樂太大聲 台南男持菜刀砍傷表兄判刑8月

台南陳男持菜刀砍傷表兄，被依違反保護令與傷害罪判刑8月。示意圖。（資料照）

台南陳姓男子與表兄同住，兩人長期失和，被法院核發保護令。表兄今年嫌陳男音樂放太大聲，提醒後爆發口角，陳男持菜刀砍傷表兄，台南地方法院依違反保護令與傷害罪判刑8月，另拘役30日得易科罰金。

法院指出，兩人同住期間爭執頻仍，陳男早知保護令內容，仍屢次挑釁。去年他曾將不明液體潑灑在表兄房門與床上，行為構成騷擾。警五分局人員曾到場宣讀保護令內容，但陳男未收斂，辯解只是惡作劇，法院認為明顯違令。

今年1月，表兄與女友外出返家，聽見陳男在客廳大聲播放音樂，開口要求調低音量，陳男不滿被指責，憤而持刀揮向表兄左臂，造成10公分撕裂傷。他辯稱防衛、否認砍人，但醫院診斷證明為利刃造成，警方扣得菜刀與現場情節一致。

法院認定，陳男明知保護令仍持刀傷人，態度惡劣、毫無悔意，依違反保護令與傷害罪分論併罰並沒收菜刀。至於他另被指清晨敲門索債，法院認為屬一般接觸，未構成騷擾，此部分判無罪，全案仍可上訴。

