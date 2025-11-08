為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    不爽被嫌音樂太大聲 台南男持菜刀砍傷表兄判刑8月

    2025/11/08 20:52 記者王捷／台南報導
    台南陳男持菜刀砍傷表兄，被依違反保護令與傷害罪判刑8月。示意圖。（資料照）

    台南陳男持菜刀砍傷表兄，被依違反保護令與傷害罪判刑8月。示意圖。（資料照）

    台南陳姓男子與表兄同住，兩人長期失和，被法院核發保護令。表兄今年嫌陳男音樂放太大聲，提醒後爆發口角，陳男持菜刀砍傷表兄，台南地方法院依違反保護令與傷害罪判刑8月，另拘役30日得易科罰金。

    法院指出，兩人同住期間爭執頻仍，陳男早知保護令內容，仍屢次挑釁。去年他曾將不明液體潑灑在表兄房門與床上，行為構成騷擾。警五分局人員曾到場宣讀保護令內容，但陳男未收斂，辯解只是惡作劇，法院認為明顯違令。

    今年1月，表兄與女友外出返家，聽見陳男在客廳大聲播放音樂，開口要求調低音量，陳男不滿被指責，憤而持刀揮向表兄左臂，造成10公分撕裂傷。他辯稱防衛、否認砍人，但醫院診斷證明為利刃造成，警方扣得菜刀與現場情節一致。

    法院認定，陳男明知保護令仍持刀傷人，態度惡劣、毫無悔意，依違反保護令與傷害罪分論併罰並沒收菜刀。至於他另被指清晨敲門索債，法院認為屬一般接觸，未構成騷擾，此部分判無罪，全案仍可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播