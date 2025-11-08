健走5公里領500元？彰化男入坑1個月 才知300萬血本無歸

詐團在臉書和抖音投放健走拿獎金的廣告。（記者顏宏駿翻攝）

假公益，真詐財！？詐團化身公益健走主辦單位，參加者只要證明健走5公里，就可領500元獎金。詐團在LINE社群佈「暗樁」，分享虛幣爆賺的PO文，彰化一名黃男為拿獎金「入坑」，為拿更多獎金而當幣商，3名車手到府收款300萬元，一個月後對方告知這筆投資滾到2033萬元，黃男想要出金，對方稱，得付406萬元（20%投資現額）的解約金，黃男始知受騙上當，經報警後以406萬元釣出張男、蘇男、李男等三名車手。該案經彰化地院審理終結，法官判3名車手2年3月到1年3月不等徒刑，同時賠償原告300萬元的損失。

今年4月黃男被「健走拿獎金」的臉書廣告吸引，看到「愛無邊界．溫暖無邊」健走活動廣告頁面，點擊後被引導進 LINE「庭語小助理」群組。對方宣稱，參加者透過「運動APP」截圖，證明自己健走達5公里，傳到群組，便可獲得獎金500元。

判決書指出，黃男獲群組小編告知，獎金500元必須由「執行長林景善」核發。在小編的邀請下黃男加入「執行長林景善」群組，黃再次上傳健走資料，並提供個人帳戶給林景善，隨即獲500元獎金。

黃男在新群組裡發現，不少群友PO出個人拿獎金與執行長的合照，也有不少人問執行長，如何參加投資活動？「林景善」告知投資虛擬貨幣，並提供群友下載APP的方式，此讓黃男以為投資虛幣可賺爆，他向林景善表明欲投資300萬元。詐團4月30日派張男（21歲）、蘇男（22歲）、李男（22歲）等三名車手到府收贓款，並以APP顯示入帳。

黃男交款後隔天，收到通知「原社群停止運作」，他又被引導加入到「金流公司」的LINE社群，他接獲通知，之前投資的300萬元，已翻倍到2033萬6000元，但對方又告知，因帳戶金額過大，被金管會列為「警示帳戶」，必須「解約」，但解約須付20%的解約金。黃男被耍得團團轉，把自己過去1個月的遭遇告知兒子，才驚覺受騙。他將計就計，與警方合作，用解約金406萬元釣出三名車手。警方在黃家逮捕張姓取款車手同時逮到在附近監控交款的蘇男和李男。

3名車手均稱，沒拿到報酬被落網。負責收款的張姓車手判刑2年3月，蘇姓、李姓監控手分別判刑1年6月、1年3月不等徒刑。3人須負責賠償黃男300萬元的損失。

