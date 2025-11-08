為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    懷疑女友給他戴綠帽 花蓮毒販揪人暴打情敵還擄人

    2025/11/08 18:47 記者花孟璟／花蓮報導
    吉安警分局在東華大橋橋頭攔截到做案的毒販。（吉安分局提供）

    花蓮壽豐鄉一名男子遭人當眾毆打，又被強押上車，吉安警分局花2小時逮到涉嫌擄人的男子，並查出販毒與吸毒犯行。原來這名擄人的男子懷疑女友給他戴綠帽，另結新歡，嚥不下這口氣竟揪朋友共5人，拿球棒當街打人、擄人。

    吉安分局於（7日）上午接獲報案，壽豐鄉發生男子遭人毆打並強行帶上車。警方獲報成立專案小組，經調閱上百支監視器過濾、掌握犯案的白色轎車行蹤後，於台11丙線發現2輛涉案車行蹤。

    2車見警方盤查，立刻加速逃逸，部署的警力展開甕中捉鱉，於台11丙東華大橋北端、吉安鄉光華工業區華工六路攔下犯案男子的轎車，將車上5名嫌犯逮捕到案，車上發現球棒1把、一級毒品海洛因、二級毒品安非他命及吸食器一批。

    被打的男子也被警方救下來送醫，警方表示，被害人男子頭部有被球棒重擊的鈍傷，幸好送醫治療後並無生命危險，經查原來擄人的男子懷疑女友另有新歡，竟直接擄人打人，全案依妨害秩序、妨害自由及傷害等罪嫌，將5名犯嫌移送花蓮地檢署偵辦。

    毒販車上被搜出球棒。（吉安分局提供）

    做案的毒販車上被搜出海洛因、安非他命及吸食器等。（吉安分局提供）

    光華工業區路口另一輛車也被警方攔截。（吉安分局提供）

