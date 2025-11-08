為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    爺奶帶娃遊五峰旗 2歲男童遭反鎖賓士車內 礁溪警消破窗救出

    2025/11/08 18:21 記者王峻祺／宜蘭報導
    警消到場出動破窗器材，男童平安脫困，修復玻璃初估約需6萬元，不過能成功救出孫子，讓爺爺直呼「感謝！」（民眾提供）

    宜蘭縣礁溪鄉五峰旗風景區，7日傍晚傳出有2歲男童遭反鎖賓士車內，嚇得哇哇啼哭，讓準備開車的爺爺、奶奶相當緊張，警消到場出動破窗器材，男童平安脫困，玻璃損傷初估約6萬元，不過成功救出孫子，讓爺爺直呼「感謝！」

    礁溪分局接獲消防局轉報，五峰旗風景區靠近攔沙壩有男童受困，員警到場發現小孩遭反鎖受困車內，警方擔心貿然破窗會嚇哭男童，轉請消防隊出動專業破窗器材，所幸最後順利破窗開門，讓報案的爺爺、奶奶趕緊抱起孫子安撫。

    據了解，爺爺、奶奶趁著好天氣載孫子出遊，3人從步道散步回來準備回程，先將男童放在車子後座安全椅上，車鑰匙放車上，未料直接關上後門後，車子竟然直接上鎖，有試著自己敲破車窗，但敲不破後只好求助警方。

    警方獲報前往救援，還在趕往五峰旗的山路上，遇猴群佔據道路，員警靈機一動嗚笛趨趕，所幸順利到達現場，連同消防人員救出男童，過程爺爺不斷安撫男童「不哭、不哭，警察阿北來救你了！」因2片賓士車窗玻璃均有損傷，初估維修約需6萬元，但爺爺不心疼，感謝警消馳援。

    礁溪警方獲報驅車前往救援，在往五峰旗的山路上，竟遇到猴群佔據道路，員警靈機一動嗚笛趨趕，所幸順利到達救援現場。（民眾提供）

