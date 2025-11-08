代價好大！男開車窗公然「玩鳥」還拿燈具照明 判刑6個月

男子車停路旁，開窗公然「玩鳥」還拿燈具照明，苗栗地院法官判處有期徒刑6個月。（資料照）

邱姓男子曾因公然露出生殖器、甚至直接「玩鳥」遭法辦，並因此入監服刑。邱男出獄後仍不顧他人感受，再度公然「露鳥」、「玩鳥」！邱男今年7月間某日晚間8點多停放小貨車於路燈明亮照射處，之後搖下車窗，又公然露出生殖器並且撫摸被逮。苗栗地院法官近期審理後，認為邱男曾因前案入監仍不知悔改，依公然猥褻罪，判處邱男有期徒刑6個月，如易科罰金，以1000元折算1日。

邱男今年7月份某日晚上，駕駛小貨車上路之後停放在一處路燈充分照明位置，邱男再度搖下車窗，直接在駕駛座「露鳥」還用手撫「玩鳥」，甚至還拿燈具照明其裸露的生殖器，1名路人行經「看不下去」報警後警方逮捕邱男法辦。

法官審理後，認為邱男為滿足私慾在不特定人得共見共聞之場所裸露生殖器，更以燈光照射再以手上下撫弄，公然為猥褻行為。法官批評邱男所為不僅造成他人之不適與厭惡，更破壞社會秩序及善良風俗，且邱男曾因公然猥褻被判刑仍不知悔改，故加重其刑。

