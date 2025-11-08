為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    濺血!疑餵鴿子起口角 宜蘭73歲翁頭部遭砸酒瓶

    2025/11/08 17:43 記者王峻祺／宜蘭報導
    羅東中山公園傳出民眾疑不滿有人餵養鴿子導致環境髒亂，持酒瓶砸傷老翁。（民眾提供）

    羅東中山公園傳出民眾疑不滿有人餵養鴿子導致環境髒亂，持酒瓶砸傷老翁。（民眾提供）

    宜蘭縣羅東鎮靠近羅東夜市的中山公園涼亭，7日下午1點多發生傷害糾紛，43歲王男疑不滿73歲楊翁餵養鴿子，導致公園髒亂，持酒瓶2度砸向老翁，造成頭部血流不止，警方依現行犯逮捕王男送辦，老翁送醫縫合後無礙。

    羅東分局7日下午接獲通報，中山公園涼亭發生糾紛，獲報到場將受傷的楊翁送醫，並逮捕動手的王嫌後，全案依刑法傷害罪送辦。

    據了解，楊翁疑似在公園餵養鴿子，引發王男不滿，認為鴿糞造成公園髒亂，出言制止後2人爆發口角，一氣之下王男從平台跳進涼亭，拿起一旁酒瓶直接砸向老翁左側頭部，遭打的老翁一臉茫然，痛得趕緊用手摀住血流不止的傷口。

    王男氣不過，繞過老翁從後方拿起另支酒瓶，再度往老翁頭部砸去，所幸這次被手稍微擋住，不過酒瓶仍碎裂，滿地都是玻璃碎片，不到1分鐘連續遭砸頭的老翁表情痛苦，旁人見狀也趕緊制止報警。

    警方表示，對於暴力犯罪零容忍，任何違法暴力事件必定依法究辦，民眾切勿因一時衝動，誤蹈法網；附近民眾透露，公園其實治安不錯，只是有人餵養鴿子確實造成環境髒亂。

