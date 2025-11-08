為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「玉里人的法國爸爸」回收場二度失火 劉一峰神父忙道歉

    2025/11/08 18:24 記者花孟璟／花蓮報導
    劉一峰神父向社會各界表達歉意。（民眾提供）

    劉一峰神父向社會各界表達歉意。（民眾提供）

    在玉里服務身心障礙、弱勢族群超過半個世紀，玉里天主堂劉一峰神父的二樓物流倉庫紙類回收區昨天下午起火，火勢在3個小時後撲滅。回收倉庫2020年也曾失火，獲得社會大眾愛心善款迅速復原，劉一峰神父今天早上接到許多關心電話，不斷說「真的很抱歉」！不只是為了自己更為了鄰居安全，一定會好好、嚴格的注意。

    86歲的劉一峰神父25歲來到台灣，在玉里鎮也待了50多年，曾由總統頒發景星勳章、績優外籍宗教人士、總統文化獎的人道獎、醫療奉獻獎等，人稱「玉里的法國爸爸」，2017年取得台灣身分證。

    昨天下午4點多，玉里鎮新昌一街23號的劉一峰神父二手物流倉庫不明原因起火，失火地點在紙類回收區，回收紙箱厚重加上火場中心溫度高，火勢猛烈，消防局獲報前往搶救，但一度因為水源不夠撲滅困難及悶燒，花了3小時殘火才全部處理完畢。

    神父的倉庫在2020年2月曾遭大火焚毀，在各界善心捐款下半年後迅速復原，不定期舉辦二手市集。劉神父二手物流倉庫昨天又失火，消息曝光引起各界關心。劉神父今天說，一直都有透過教育的方式說明，請他們接近紙箱區不要抽菸，這應該是最基本的，但有時候還是不夠注意「真的很抱歉」，希望社會上的大家用寬大的心對待。

    30年前為了幫助身心障礙、沒有工作的弱勢朋友，劉一峰神父在玉里天主堂帶著大家一起資源回收，天主堂原本也有接受民眾送回收物，但今天起已經擺放看板呼籲大家不要再把回收物送到這邊，改送玉里鎮新昌一街23號物流倉庫。他說，回收工作重視安全，不只是工作人員的安全，還要注意鄰居的安全；目前回收物流倉庫有60多個工作人員，一半以上都有殘障手冊，回收場仍會繼續經營，為了符合法規也會設法拉水源。

    玉里天主堂旁邊的車棚本來有收回收物資，今天起不再受理。（民眾提供）

    玉里天主堂旁邊的車棚本來有收回收物資，今天起不再受理。（民眾提供）

    玉里天主堂旁邊的車棚本來有收回收物資，今天起不再受理。（民眾提供）

    玉里天主堂旁邊的車棚本來有收回收物資，今天起不再受理。（民眾提供）

    玉里劉一峰神父的二手物流倉庫的紙類回收區失火。（消防局提供）

    玉里劉一峰神父的二手物流倉庫的紙類回收區失火。（消防局提供）

    玉里劉一峰神父的二手物流倉庫紙類回收區失火。（消防局提供）

    玉里劉一峰神父的二手物流倉庫紙類回收區失火。（消防局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播