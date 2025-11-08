手機露餡！新北狼父長期偷拍2名女兒洗澡如廁 法院重判10年9月

新北狼父長期偷拍2名女兒洗澡、如廁，畫面藏手機露餡。（示意圖，非新聞當事人）

新北市中年男子與妻子育有3名子女，卻從2017年起，多次將手機藏放在浴室內，偷拍2名未成年女兒洗澡、如廁畫面，直到去年小兒子借用父親手機時，意外發現2名姊姊的裸露影像，母子聯手蒐證後報警，新北地檢署依兒童及少年性剝削防制條例等罪，起訴這名狼父；新北地院審理認為，此狼父長期偷拍2個女兒犯行，卻未有任何彌補過錯或悔意，將他重判10年9月徒刑，可上訴。

檢警調查，該名狼父與妻子先生下兩名女兒後，第三胎生下兒子，但狼父卻於2017年大女兒14歲時，開始在浴室內藏放手機，偷拍女兒洗澡等裸露照片；搬家之後，二女兒年滿16歲時，狼父竟又用相同手法偷拍，犯行相當惡劣。

去年12月，當時17歲的小兒子借用父親手機時，發現裡面存有姊姊被拍的畫面，經2姊確認後，又看到大姊被偷拍的畫面，向母親告知此事。母子等人聯手蒐證後，決定大義滅親，報警處理。

檢警搜索這名狼父相關處所，起出多張女兒被偷拍的影像記憶卡，認定他罪證確鑿，依涉犯最輕本刑7年以上徒刑的兒童及少年性剝削防制條例第36條「違反本人意願之方法拍攝少年為猥褻行為之電子訊號罪」等多罪，將他起訴。

新北地院合議庭審理時，狼父坦承犯行，其辯護律師建請法院，依刑法第59條規定酌情減輕其刑。

但合議庭認為，此狼父偷拍2個女兒的犯行，造成她們難以抹滅陰影，卻未和她們和解、賠償，彌補其過錯或有悔意，不符刑法第59條規定得以減輕刑責的規定，將他重判10年9月徒刑，可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

