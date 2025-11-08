為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    台東釋迦園防賊大作戰 農民卻怒噴：抓到有什麼用？

    2025/11/08 17:40 記者劉人瑋／台東報導
    攝影機加看門狗守護釋迦園，小偷仍會找其他地方侵入。（記者劉人瑋攝）

    攝影機加看門狗守護釋迦園，小偷仍會找其他地方侵入。（記者劉人瑋攝）

    台東釋迦遭樺加沙颱風重創，產量銳減，只剩1成，價格水漲船高，引起竊賊覬覦，卑南鄉太平村一帶果園接連遭竊，已超過10農戶受，損失上千斤。農民說，被偷到習慣，也被偷到怕，大家不是沒想過辦法，許多方法還頗有創意，「但是放山豬夾最後沒夾到小偷或山豬，而是農民腿上帶著夾子送醫」，期盼自組巡守隊能發揮作用。

    農民防賊大作戰，想出許多招式，例如在黑夜中插「天公香」點燃，偽裝成有人蹲地抽菸；也有人將空車停在入口，偽裝農民在園中。郭姓農民說，自己就幹過這種事，「但一點屁用都沒有」，甚至還有許多人放山豬夾、鐵釘，但從未聽過有小偷被抓到，倒有農民忙著採收、忘記自己放了陷阱，最後帶著腿上的山豬夾送醫。

    只是抓到小偷有什麼用？郭姓農民說，有人特地在快成熟的釋迦做記號，被大批竊走卻在路邊攤發現，逼問對方並報警處理，「還不是隔天就被放出來？跟我們國家抓到詐騙犯一樣！」農民已不信任司法，自己抓賊效率也低，也因此，偶有逮獲，大批農民蜂擁而至，最後才將鼻青臉腫的竊賊交給警方。農民說，「每個人都知道打人是不對的行為，但這種狀況根本是逼農民行使警察權」。

    郭姓農民的果園對面就是「強哥」的釋迦園，兩人都遭竊苦主，望著強哥果園大門架著攝影機，一旁還鍊著大狗「Happy」，農民說，或許2項加起來才有用，但事實上，狗被栓著也只能防止大門，有農民在工寮休息，小偷就把果園另一端偷光，「人在都不見得有用了，何況是攝影機或狗？」更何況兇猛的守衛犬難得有，「像這隻狗看到陌生人也搖尾巴，每天早上也只吃肉包，看來也沒啥用」，未來只能寄望自組巡守隊能發揮作用。

    看門狗不是那麼好找或培養，看到陌生人馬上流口水、搖尾巴，明顯惡犬成「餓犬」。（記者劉人瑋攝）

    看門狗不是那麼好找或培養，看到陌生人馬上流口水、搖尾巴，明顯惡犬成「餓犬」。（記者劉人瑋攝）

    熱門推播