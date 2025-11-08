拐12歲女兒到東京按摩店賣淫 泰籍母親卻來台賣春被捕

做愛示意圖，人物與新聞事件無關。（歐新社檔案照）

12歲泰國籍少女被母親帶到東京按摩店，被迫提供性服務，荒唐行徑震驚日本社會。這名29歲的泰籍母親9月以觀光簽證進入台灣，在桃園涉嫌賣淫遭逮捕，目前由移民署收容準備遣返。移民署表示，由於拐賣兒童案發地點在日本，但母親是泰國籍，移民署考量將她遣回泰國接受調查。

根據日本產經新聞、日本東京放送電視台（TBS）報導，警視廳5日以涉嫌違反勞動基準法，逮捕在東京湯島區經營按摩店的細野正之。細野涉嫌從今年夏天起讓少女在按摩店接客，涉嫌違反雇用未滿15歲兒童。

據報導指出，這名少女原本在泰國上學，6月隨母親來到日本，結果被帶到按摩店。她的母親把少女留在店內後隨即離開。此後少女過上暗無天日的生活，33天內接客高達逾60次。

期間，少女曾經向周遭同是賣淫身份的泰國成年人詢問要如何回國，雖然被警告「逃跑會被抓」，直到少女無法忍受，9月透過男嫖客暗中幫忙，她終於成功前往東京入管局求助。整起案件才被曝光。

少女當時向日本警方表示，「真的很想回家上學」。令辦案人員也不禁動容。

泰國警方獲悉後同步展開調查，發現少女的母親過去多次往返海外，在日本、台灣、越南等地，累積出入境紀錄達27次。她長期在外打工，與少女幾乎不曾共同生活。泰國警方目前也在加速安排讓少女返國。

調查人員表示，這家按摩店內常有短期打工的泰國女性，警視廳目前正在調查是否有中間人。日本調查人員表示，「孩童被帶到日本進行性剝削，這是一起嚴重的人口販賣案件」。

由於日本、泰國警方同步追查這名狠心母親的行蹤，指向她自日本離境後，以觀光名義持免簽證入境台灣，我國移民署接手調查，才意外得知這名母親居然在移民署外籍人士遣返中心收容。

據移民署表示，這名母親9月份入境後，旋即被帶返桃園地區一處應召站賣淫，在警方一次掃黃行動中落網，被依違反社會秩序維護法送辦，經裁處後移交移民署收容，將依規定辦理遣返作業。

移民署表示，因這名母視的犯罪行為發生地在日本，但是身份為泰國籍人士，卻在台灣因案被逮。移民署鑑於與日本、泰國無打擊犯罪協議和對應窗口，將與警政署、刑事局國際科作進一步協商處理方式。目前傾向屆時逕行遣返泰國，交由泰警方後續調查審理。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

