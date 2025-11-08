為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台東卑南釋迦園被偷怕了 果農擬組巡守隊自力抓賊

    2025/11/08 17:17 記者劉人瑋／台東報導
    釋迦果農指著另一處果園說，就算圍得比自家果園還嚴密也沒用，照樣被偷。（記者劉人瑋攝）

    釋迦果農指著另一處果園說，就算圍得比自家果園還嚴密也沒用，照樣被偷。（記者劉人瑋攝）

    台東縣卑南鄉太平村一帶的釋迦果園，傳出10天被偷了10起，由於當地少人居住也乏人關心，重要路口未架設監視器，農民因低破案率乾脆也不報案，以往各出奇招防賊，但多未能建功，如今已打算籌組巡守隊，自己抓賊。

    太平村一帶釋迦園被偷竊程度誇張，有農民中午回家休息、果園被偷，晚上回家休息再被偷一次。樺加沙颱風後，政府針對農機具補助，農民先貸款購買，想不到補助金還沒下來，機具就被偷，誇張的還有農民前往高雄市參加釋迦種植講習，一回台東卻發現釋迦被偷光「聽什麼講習？種給小偷拔光嗎？」

    農友「強哥」說，研判應是有相當的地緣關係，竊嫌也屬集團操作。郭姓農友則說，以後不會對外宣稱「自己要採收釋迦」，怕有竊賊的「內應」聽到，當天就先下手行竊，「低調才能賺錢」。但農民也表示，即使不說，小偷也常巡視果園，見到大小適合的釋迦就立即下手。

    許多農民反映，有時候看到陌生的深色箱型車出沒，據了解，竊賊僱用非法或逃逸外勞採收，車到定點、人下車後離開走，一群人將貨物搬到數百公尺外，並於約定時間由車載走，郭姓農民說，自己就曾遇過一次，其他農民見自家果園內有燈光、大喊他的名字卻無回應，通知他前來趕抵後，對方拔腿就跑，「但追到能怎樣？有許多農民年邁，想逮人難保不被打死？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播