    首頁 > 社會

    壽星變狼人！生日趴當眾硬上女同學 還吆喝「一個一個來」

    2025/11/08 17:09 記者蔡清華／高雄報導
    男大生性侵受邀參加派對的女同學，在場5男還當起觀眾。（情境照）

    高雄洪姓男大生2019年間辦生日趴，結束後性侵受邀參加派對的女同學得逞，在場的男同學、友人總共5男還當起觀眾，洪男還被控當眾吆喝「一個一個來」，其中陳男藉機襲胸得逞，洪男涉犯強制性交罪判處4年徒刑，陳男則涉犯強制猥褻判處10個月徒刑，緩刑3年，其他3人無罪，全案確定。

    判決指出，A女與洪姓、陳姓、林姓3名男子為大學同學及友人，2019年間洪男生日辦趴邀她一起來，眾人在林男的屏東住家內一同歡唱、玩樂，直到凌晨時，A女喝醉上樓休息，洪男色心一起進房性侵A女得逞。

    陳、林及3名男性友人也陸續進入房間觀看、嬉鬧，壽星洪男還吆喝要「一個一個來」，陳男摸了A女的胸部，後來眾人離去，陳男也被A女拒絕，藉機跑到廁所向友人求救報警。

    一審法官依洪、陳、林3人共同犯強制性交罪，各處8年、5年、7年6月徒刑，其餘2人無罪。上訴二審後，法官認為陳男在洪男完事後才下手襲胸，依強制性交罪判處洪男4年徒刑，陳男涉犯強制猥褻罪判10個月徒刑，緩刑3年，其他3人無罪。

    案經檢方上訴，認為被害人對友人求助時，稱遭5人輪流碰觸，諮商時更表示洪男對她說的那句「一個一個輪流來」，是困擾她最深的記憶！最高法院審理，法官檢視相關證詞和證據後，認A女部分證詞確有重大瑕疵，不得作為本案犯罪證據，駁回上訴，維持二審判決。

