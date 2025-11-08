屏縣男警偷拍女同事如廁 雖函送、記過調地女警仍怕怕

屏東縣政府警察局強調，對於涉及違法、違紀案件，秉持 「毋枉毋縱、不包庇、不護短」 的原則處理。（記者羅欣貞攝）

臉書社團「靠北police」連續有網友踢爆，屏縣邱姓男警潛入女廁，用手機偷拍女同事如廁，被抓包後偷偷法辦，至今還在分局趴趴走，女警們都被嚇死，敢怒不敢言。屏東縣警局今（8）說明，今年7月接獲同仁反映後，主動查處員警涉及不法，全力保障被害人權益。

網友在臉書社團指出，該名巡佐仗著父親是警官，偷拍女警裙底風光，被抓包後偷偷法辦，至今沒有更有效的治療方法，還放縱在分局趴趴走，女警們都被嚇死又敢怒不敢言。另有網友指出，終於有人爆出來了，這樣還可以調出來，讓受害者情何以堪？

據了解，該起案件發生在今年7月，邱姓員警涉用手機偷拍女警上廁所，初步調查有2名女警受害，被害人向單位主管反映，主管陪被害人到婦幼隊報案。

屏東縣政府警察局表示，今年7月接獲同仁反映，邱姓員警疑涉以手機偷拍女性同仁上廁所等不當行為，立即啟動警紀警辦程序，由婦幼隊及督察科聯合調查，並報請屏東地檢署指揮偵辦，同時依法搜索及查扣相關證物。經調查後，邱員坦承犯行不諱，並深感悔悟，已依涉犯妨害秘密及不實影像罪嫌函送檢方偵辦。

屏縣警局強調，對於性騷擾及侵害隱私事件，採取零容忍態度，並召開性騷擾防治審議會認定成立，已對邱姓員警調整服務地，並記一大過處分，也全面清查辦公場所以確保環境安全，未發現其他不法情形。將持續強化辦公及休息空間隱私維護、檢視環境安全、落實各級主管「嚴教勤管」責任，防杜類似案件再發生。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

