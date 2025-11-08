前步兵137旅阿兵哥化身「特務K」 藏毒菸彈、轉讓毒品遭判刑3月

台南地方法院。（資料照）

陸軍步兵137旅士兵李宗翰在LINE上以暱稱「特務K」活動，服役期間持有含第二級毒品成分的電子菸彈，並在台南市「尊龍會」後方轉讓摻有愷他命粉末的香菸給友人施用，台南地院依毒品危害防制條例與藥事法判刑各3月，可易科罰金。

法院指出，李宗翰去年11月仍在步兵137旅服役時，被憲兵隊查獲內務櫃與置物櫃中藏有2顆含美托咪酯與異丙帕酯成分的電子菸彈，經鑑驗屬第二級毒品。另案中，他以「特務K」身分在「尊龍會」後方空地，將摻有愷他命粉末的香菸無償轉讓給友人施用。

請繼續往下閱讀...

法官認為，愷他命屬第三級毒品，未經衛福部核准製造的製劑屬「藥事法」所稱偽藥，李宗翰的轉讓行為同時觸犯毒品危害防制條例與藥事法規定，依重法優於輕法原則，改以藥事法第83條「轉讓偽藥罪」處斷。李男犯意各別、行為互殊，應分論併罰，考量自白與犯後態度，量處各3月徒刑，得以1000元折抵1日易科罰金。

扣案的iPhone 14 Pro手機為李男與他人聯繫之用，法院依法沒收，含毒菸彈全數銷燬。李宗翰已於去年4月退伍，全案可上訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法