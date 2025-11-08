性侵32男童、影片塞爆手機 台中淫狼教練再押2月

台中市議員江和樹陪同被害人媽媽踼爆此案。（資料照）

台中去年爆發國小棒球隊松姓教練，涉對32名男學童猥褻高達90次，最年幼僅4歲，甚至還拍攝至少34段不雅影片，一審依強制性交罪判1年6月至8年6月不等，台中高分院二審認松嫌犯後逃避追捕，先前有同類犯行判緩刑又再犯，有反覆實施之虞，裁定自14日起延長羈押2月。

37歲松男於2004年就先後猥褻3名男童，因坦承犯行及賠償和解，法官認為他「已獲教訓，當知警惕而無再犯之虞」，依對未滿14歲少年犯強制猥褻罪輕判2年、緩刑5年而免入獄，不料時隔多年後變本加厲，台中地檢署指揮警方去年11月21日查緝時，他一度畏罪開車逃到山區，還企圖輕生仍被捕獲。

台中地檢署以松嫌有反覆犯罪疑慮等理由，聲請羈押禁見獲准並起訴，台中地院一審今年7月宣判，依強制性交等90罪，判1年6月至8年6月不等，全案上訴，台中高分院二審將於11月26日上午10點宣判，並裁定自11月14日起延長羈押2月。

回顧案情，民代去年接獲被害男童家長投訴踢爆此案，控訴松男從2018年至2024年擔任某國小棒球隊，卻趁著帶隊到外縣市比賽，或私下與男童（隊員）見面等機會上下其手猥褻，甚至性侵害並拍攝影片，共計32名學童受害，次數高達90次，且拍攝34段不雅影片，塞滿手機記憶體。

