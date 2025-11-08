為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    疑財產信託糾紛殺害胞姊 新北莾男羈押禁見

    2025/11/08 16:09 記者楊國文／台北報導
    新北市驚傳男子陳建中持刀砍殺姊妹，造成胞姊傷重不治，妹妹和妻子也受傷；警方趕抵逮捕陳嫌。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市驚傳男子陳建中持刀砍殺姊妹，造成胞姊傷重不治，妹妹和妻子也受傷；警方趕抵逮捕陳嫌。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重60歲陳姓男子的親姊姊、妹妹，帶9旬老母信託1000萬元存款，卻沒有告知他，相當不滿，前天在母親住處持刀殺死61歲姊姊、並砍傷55歲妹妹，陳妻勸架也受傷。新北地檢署昨晚複訊後，以陳男涉殺人、殺人未遂罪嫌重大，有反覆實施之虞，向法院聲押禁見，新北地院今午裁定陳男羈押禁見。

    據了解，陳男的姊姊遠嫁美國多時，陳父過世後，9旬母親由陳男夫妻與妹妹一起照看。陳姊上月從美國返台，陳男原本不以為意，沒想到老母無意間透露，陳男的姊姊、妹妹帶她去將1000萬元存款信託，陳男被蒙在鼓裡，昨天下午帶著妻子到母親住處，與姊姊、妹妹理論。

    陳男與姊妹爆發口角，回對門家中拿主廚刀，再回母親住處當場刺死姊姊，接著揮砍妹妹，造成她腿部大片刀傷，陳妻趕緊攔阻，雙手也被劃傷。陳男妹妹趁隙逃到1樓報警，警方據報趕抵現場，制伏陳男。

    警訊時，陳男坦承因一時衝動而犯案，感到相當懊悔，警方將陳男移送新北地檢署偵辦。檢方昨以陳男涉嫌殺人、殺人未遂罪嫌，且罪嫌重大，將他聲押禁見。

    新北地院今召開聲押庭，認定陳男涉犯殺人等罪、罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上的重罪，且有逃亡、再犯之虞，裁定將他羈押禁見。

