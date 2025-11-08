卑南太平村近10日上千斤釋迦被偷 路口無監視器難抓賊

農民表示，竊賊為求快，通常亂剪、留下一截。（記者劉人瑋攝）

近10天以來，卑南鄉太平村一帶的釋迦園上千斤釋迦被偷，由於當地開闊少有住家，加上重要路口長期沒有架設監視器，成為宵小長年「割羊毛」地區，連個竊賊和可疑車輛都沒看到，縣議員關心案件，卻從警方口中得知「近期才一起竊案，也已破」，原來是農民根本不相信警方「報案只是浪費時間做筆錄，干脆不報案，只要動作比小偷快，就不會被偷」。

由於今年樺加沙颱風後，台東釋迦剩下1/10，近期北農拍賣價已是一公斤150元的高價。郭姓農民說，如今是產出大目釋迦、以內銷為主，150元是品相不佳的釋迦，價格好的從每公斤250到300元都有，「這時候小偷就會出現採收」。

請繼續往下閱讀...

看著釋迦樹的枝幹被剪得留下2至5公分，農民說，這就是竊賊的手筆，農民都會儘量切齊樹的主幹，在芽點旁留下不到1公分以利來年分枝，此外，竊賊都摸黑摸釋迦，一見套袋者，伸手觸摸發現大約7成熟就剪下，「我們都要等到9成熟，賣出的品質才不會打壞自己名聲，如今農民只能求快、不求品質，只要夠快就不會被偷，賣得出去比打壞名聲更有用」。

有釋迦農甚至一天被偷3次，也因重要路口沒有監視器、連個竊賊畫面及可疑車輛的影像都看不到，警方獲知後也只能安排巡邏卻少有建功。民眾向縣議員反應後，議員還從警方口中得知「只有一件竊案」，而且只是有民眾想拔下小果製成吊飾。

事實卻是不到一個月就發生超過10起，被竊已逾上千台斤釋迦。郭姓農民說，自己近日已被偷了300斤，對面果園被偷100斤，「未計算之前附近釋迦花被偷的量，以及其他被竊物品，自己果園方圓1公里內近日至少損失上千斤釋迦」。而據農民非嚴謹統計，已超過10場釋迦竊案，卻無人報案。

農民表示，釋迦在今年樺加沙颱風「被收割過一次」，之後又連連遭竊，「沒有人想報警了」，報警的結果只是自己花時間做筆錄卻抓不到賊，抓到賊也要不回損失金額，這個國家對詐騙犯和小偷總是如此縱容，農民只能搶在竊賊收割前先行採收，「警方只會加強巡邏，結果重要路口沒監視器，連個影子都沒看到，自己和先生曾經趕在被偷之前半夜搶收，反而被當成賊、詢問了一陣。

農民苦笑，「我們知道警方很辛苦，但事實就是只靠巡邏效果有限，你們（警方）早該出現時去哪了？」

一般農民會拆袋、細剪分枝。（記者劉人瑋攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法