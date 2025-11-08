通緝犯狂奔躲貓貓 晨運阿北、阿姨人肉導航助警圍捕

王男遇警方盤查拔腿狂奔。（民眾提供）

台中市街頭上演「警匪追逐實境秀」！一名王姓通緝犯遇警攔查拔腿狂奔亂竄，宛如深夜版「躲貓貓」大戰，過程中，晨運阿北與阿姨成為神助攻，化身人體導航熱心指路協助警方圍捕，最終王男雖躲進超市停車場車底仍被揪出，狼狽不堪逮個正著。

台中市第五分局松安派出所員警，前天凌晨巡邏行經昌平路2段時，發現金谷巷口一輛白色小貨車行跡可疑，就在員警盤查駕駛王姓男子（40歲）時，他突然拔腿狂奔，沿著金谷巷12弄、崇德二路1段、大連路3段21巷等路段跑給員警追，還因此一度脫離員警視線。

雖然員警身上背負將近10公斤重的裝備仍緊追不捨，追逐過程中，一名晨運阿北看到警察在後頭狂奔，立刻熱心比手畫腳指出「他往那邊跑！」不久又遇上另名阿姨，她雖然被突如其來的追捕畫面嚇到，仍冷靜指向超市停車場：「人剛剛跑進去了！」警方順勢包抄搜查，果然在一輛轎車底下揪出滿身灰塵、氣喘如牛的王男。

經查，王男因涉毒品與公共危險罪遭通緝，為躲避查緝一路狂奔，卻仍逃不過熱心民眾的「人肉導航」，詢後解送歸案；第五分局分局長劉其賢表示，此次能迅速將通緝犯逮捕歸案，除員警機警果斷外，也感謝民眾積極通報與配合，民眾如有發現可疑人、車或違常情事，可立即撥打110報案，共同維護居家及社會安全。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方追到超商前遇晨運阿姨指路。（民眾提供）

警方在停車場轎車車底揪出王男。（民眾提供）

