被控畢旅夜溜進人妻女教師房？ 曾文農工男師勝訴

曾文農工教師楊博涵被同校老師劉持均的丈夫指控，趁畢旅進入對方房間，違反不再聯繫約定，侵害配偶權，求償160萬元，法院認證據不足駁回。（記者王捷攝）

任教於國立曾文高級農工職業學校的劉持均，被丈夫指控與同事楊博涵趁畢業旅行時行為有異，楊師更違反婚外情的和解約定仍與劉女聯繫涉侵害配偶權，劉女丈夫求償160萬元，台南地方法院認定楊老師在飯店與劉女共處，證據不足，判決駁回。

丈夫指稱，妻子劉持均與同校教師楊博涵自2015年起發生婚外情，他直到去年9月才得知。兩人後來在法院和解，楊博涵承諾除公務外不得再聯繫劉持均，若違約須賠80萬元。然而今年2月學校帶學生畢業旅行，楊博涵入住賀緹酒店515號房，卻被懷疑深夜進入劉持均的508號房，孤男寡女同處一室，違反社會常情與和解約定，因此提告請求賠償。

請繼續往下閱讀...

楊博涵辯稱並未進入劉持均房間，也無任何不當往來。前案願意和解只是顧慮雙方都有家庭，擔心校內流言與投訴影響仕途，並非承認有情感關係。他強調原告誤解事實、指控誇大，懲罰性賠償金額過高，請求駁回。

法院審理認為，主張有利事實者須自行舉證。原告提出和解筆錄、學校行事曆、飯店房號表及錄音譯文，但錄音中劉持均並未承認與楊博涵共處，也沒有無監視錄影佐證；法院指出，飯店監視錄影資料由第三人管理，原告無權要求提供，聲請調閱不符規定。

最終法院認為，原告指控缺乏具體證據，無法認定違約或侵害配偶權，判決全案駁回，訴訟費由原告負擔。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法