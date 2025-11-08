「不乾淨」？國三竹崎段昨車禍2人慘死 今對向車道混凝土車翻覆

國道3號竹崎交流道上方北上車道發生混凝土攪拌車翻覆事故。 （讀者提供）

國道3號嘉義縣竹崎段291公里處北上車道，今天中午11點多發生混凝土攪拌車翻覆事故，駕駛輕傷婉拒送醫，由於同一路段的南下車道昨天剛發生小貨車追撞前車釀成兩死的車禍，民間習俗所謂的「不乾淨」引發駕駛人議論。

國道3號南下嘉義縣竹崎段291.3公里處，昨天早上10點20分發生2死1傷重大車禍事故，31歲盧姓男子駕駛貨車疑未注意車前狀況，追撞由40歲李姓男子駕駛的大貨車，在強力撞擊下，盧男駕駛的貨車車頭全毀，他與乘客、菲律賓籍移工的身體拋掛在車頭擋風玻璃處，景象駭人，2人送醫後都不治。

請繼續往下閱讀...

嘉義縣消防局今天中午11點10分接獲通報，指竹崎交流道上方的國道3號291公里處北上車道發生事故，有人待援，消防隊員抵達現場回報為混凝土攪拌車翻覆事件，駕駛已自行脫困，身上只有些許擦挫傷，婉拒送醫，消防隊結束任務。

路過的林姓駕駛表示，該路段昨天早上10點多才發生2死重大車禍，今天又發生混凝土攪拌車在對向車道無故翻覆意外，詭譎巧合，令人毛骨悚然。

第八公路警察大隊指出，11點10分在國道3號北向291.7公里（竹崎路段），47歲的黃男駕駛混凝土攪拌車行駛至竹崎交流道出口車道，疑因機件故障失控後自翻肇事，造成駕駛黃男輕傷未送醫。現場於中午1點9分排除恢復通車，全案由白河分隊依規定處理，駕駛人無飲酒情形。

國道3號竹崎交流道上方北上車道混凝土攪拌車翻覆。 （讀者提供）

國3嘉義竹崎段兩死車禍怵目驚心現場。（嘉義縣消防局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法