新北消防形象月曆開賣！猛男炸水秀肌力 合體清秀美女、小小消防員

新北市政府消防局2026形象月曆。（消防局提供）

新北市消防局今（8）日於板橋舉辦「新北消防形象月曆」發表會，今年以「全民守護‧消防萌力」為主題，邀請14名消防猛男、4名清秀美女合體小小消防員拍月曆。消防月曆邁入第18屆，延續經典「炸水場景」拍攝手法，象徵消防使命的世代傳承，月曆由全家便利商店獨家販售，即日起開放預購，至2026年1月31日止，售價119元，銷售所得扣除成本後將全數捐作公益。

消防局指出，這屆月曆拍攝延續經典「炸水場景」，在光影與水霧交織下，呈現出消防員的堅毅與熱血，也融入童趣元素，傳達全民守護的溫暖意象。月曆即日起開放預購，至明年1月31日止，售價119元，取自消防報案專線「119」諧音。民眾可透過全家App的「隨買預約取」功能購買。銷售所得扣除成本後，將全數捐贈「好日子愛心大平台」讓愛心延伸。

發表會現場邀請《火神的眼淚》音樂劇團隊共襄盛舉，以歌聲向消防員致敬。演員方宥心、王為、周家寬等14位成員現場演唱〈我不是英雄〉與〈當我們同在一起〉兩首曲目；音樂劇自今年4月首演以來好評不斷，全台巡演17場，劇組長期與新北消防局合作，從專業知識指導到救護訓練支援，共同呈現最真實動人的消防故事。該劇將於2026年1月16日至18日於台北表演藝術中心大劇院加演，民眾可至TixFun售票網購票，輸入優惠碼「2026NTFD」即可享9折優惠。

市長侯友宜表示，感謝各界多年來支持新北消防形象月曆，讓消防同仁藉由月曆宣傳消防、安全與救護觀念。去年共售出1萬3630本，所得全數捐贈「好日子愛心大平台」投入公益。消防月曆不僅象徵專業與守護，更代表熱情與愛心的傳承，期盼民眾繼續支持2026年版月曆，響應公益、守護城市安全。

新北消防形象月曆登場，第四大隊石碇分隊林永昌（右）擔任12月份主角。（記者羅國嘉攝）

新北消防形象月曆登場，第一大隊民生分隊劉志浩（中）擔任8月份主角。（記者羅國嘉攝）

新北市消防局於板橋舉辦「新北消防形象月曆」發表會，今年以「全民守護‧消防萌力」為主題，邀請14名消防猛男、4名清秀美女合體小小消防員拍月曆。（記者羅國嘉攝）

