台灣囡仔吳宸宇赴韓選秀逐星夢 學長疑眼紅發文罵他下場出爐

來自屏東縣車城鄉小漁村的吳宸宇，因為喜歡表演，大學休學服役後獨自前往南韓當練習生，成功在選秀節目中嶄露頭角，但吳的高中學長許姓男子疑似眼紅，竟在社群平台發文罵他「人品很差，騙感情的都出來了」，被法官依違反個資法判刑3月，得易科罰金。

吳宸宇因為喜歡表演，高中離開科班桌球校隊，大學休學服役後獨自前往韓國當練習生，成功在韓國選秀節目《Project 7》中嶄露頭角，最後從百人競逐中獲得31名。

判決指出，吳的高中學長許姓男子疑似眼紅，竟在社群平台張貼吳宸宇的照片，並發文抨擊「都沒有人說他嗎，他人品很差，騙感情的都出來了，他把別人弄到吃藥抑鬱症，就是我覺得他沒有那個個資格當愛豆，憑什麼他可以過得光鮮亮麗卻把別人的人生毀掉」等不實內容。

吳得知此事後委請律師報案，高雄地方法院審理時，法官認為許男發表不實文章已構成非公務機關非法利用個人資料罪及刑法加重誹謗罪，從一重論處，依違反個資法判許男徒刑3月，得易科罰金，可上訴。

