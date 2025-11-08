為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    青少年尬車上烘爐地擾人清夢 警攔查逾百輛汽機車開罰20件

    2025/11/08 11:38 記者鄭景議／新北報導
    警方分析，本次勤務選定改裝車輛出沒熱點——興南路2段399巷（往烘爐地雙向）擴大臨檢。（記者鄭景議翻攝）

    為遏止青少年追求速度，私自改裝排氣管製造噪音擾人清夢，新北市中和警分局昨日晚間與環保局聯合執行取締改裝噪音車輛專案勤務。警方分析，本次勤務選定改裝車輛出沒熱點——興南路2段399巷（往烘爐地雙向）擴大臨檢，勤務期間共計攔查上百部汽、機車，舉發各項交通違規達20件，其中非法改裝就佔了9件，總罰鍰金額超過新台幣10萬元。

    中和警分局表示，經分析改裝車輛出沒熱時熱點，特別選定興南路該路段配合擴大臨檢警力，針對汽、機車改裝排氣管、車輛燈光及車身等改裝行為加強取締。

    此次勤務共計舉發非法改裝9件、無照駕駛4件及相關交通違規7件，依法告發將處新台幣900元至2萬4000元罰鍰，總罰鍰金額以最高罰計算，已超過新台幣10萬元。警方並責令違規者檢驗與改善，以維護道路交通安全與秩序。

    中和警分局同時提醒，新北市政府已公告深夜22時至翌日上午6時，禁止使用非法排氣管，倘有違反上開規定者，將由環保局按噪音管制法處新台幣3000元以上3萬元以下罰鍰，並可按次處罰。警方強調將持續與環保單位執行聯合稽查，加強取締違法改裝車輛，共同維護良好的環境安寧。

